Ispanağın faydaları: Ispanağın vitaminleri neler? Ispanak nasıl tüketilmeli?

Ispanak, ‘amaranthaceae’ ailesine ait koyu yeşil yapraklı bir sebzedir. Orta ve Güneybatı Asya kökenli bir sebzedir. Ispanak, demir içeriği ve diğer birçok temel besin açısından zengindir. Uzun süren hastalıklardan sonra iyileşmeyi hızlandırır Ispanağın sindirimi kolaydır ve çeşitli şekillerde pişirilebilir. Düşük kaloriye sahip olması kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde bulunmasını sağlar. Yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon ve kanser risklerini azaltmaya yardımcı olur. İşte ıspanağın faydalarından bazıları…

ISPANAĞIN FAYDALARI

Ispanağın vücuda sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:

Güneşin zararlı etkilerini önler

Ispanak, C Vitamini ve A, E, K ve C gibi diğer önemli vitaminler bakımından zengin olup cilt dokusunu iyileştirmeye ve cilt ile ilgili bazı rahatsızlıkları tedavi etmeye yardımcı olur. Ayrıca cildin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Güneş hasarı durumunda cildin iyileşmesini destekler ve erken yaşlanmayı, cilt kanserini ve güneşin neden olduğu diğer dermal bozuklukları önler.

Bağışıklığı artırır

Ispanak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde son derece faydalıdır. Yüksek miktarda A Vitamini, enfeksiyon ve inflamasyonun büyük ölçüde önlenmesine yardımcı olur. Solunum, idrar ve bağırsak yollarının mukoza zarlarını güçlendirir. A vitamini ayrıca insan vücudundaki hastalıklarla mücadele eden lenfositlerin (beyaz kan hücreleri) ana bileşenidir.

Anti-inflamatuar özellikleri

Ispanak, artrit, osteoartrit, astım ve hatta migren baş ağrıları gibi çeşitli iltihaplı hastalıklardan kurtulmayı sağlar.

Beyin ve sinir sisteminde hasarı önler

Ispanak, özellikle ileri yaştaki hastalarda beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Vitamin C, K ve folatın yüksek içeriği sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan hormonların üretimine yardımcı olur. Ayrıca beynin işleme yeteneklerini geliştirir. Sinir hücrelerinin Miyelin kılıfındaki önemli yağ olan sfingolipidlerin sentezinde yardımcı olur.

Gastrointestinal bozuklukları tedavi eder

Ispanak, gastrointestinal sağlığı koruyan yüksek miktarda beta-karoten ve C vitamini içerir. Serbest radikallerin etkilerinden kaynaklanan kanserli büyümelerden kolorektal hücrelere koruma sağlar. Ispanaktaki folat içeriği, DNA hasarını ve kolon hücrelerinin istenmeyen mutasyonlarını önler.

Kas gevşetici

Ispanak kas dokusunu güçlendirerek kaslardaki stresi azaltır. Magnezyum, çinko ve diğer besin maddeleri içeriği daha iyi uyumaya yardımcı olur ki, bu da vücudun daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

Ispanak, yüksek tansiyon veya hipertansiyon için etkili bir çare olarak bilinir. Stres ve anksiyeteyi azaltmaya da yardımcı olur.

Böbrek hastalıklarını önler

Ispanak, vücuttaki sodyum-potasyum dengesinin korunmasına yardımcı olur ve sonuçta ciddi böbrek işlev bozukluğuna yol açabilen aşırı potasyum düzeyini düşürür.

Görmeyi geliştirir

Ispanak, yaş ve diğer faktörlere bağlı görme kaybını önleyen vitamin bakımından zengindir. Ayrıca, katarakt ve maküler dejenerasyonun önlenmesiyle görme yetisinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Kanseri önler

Ispanak, antioksidanlar, flavonoidler ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir, bu da sağlıklı hücre bölünmesini destekler, malign büyüme ve tümörleri engeller.

Kemik sağlığını korur

Ispanak, kalsiyum içeriği nedeniyle kemiklerin korunması ve güçlendirilmesinde yararlıdır. Laktoz intoleransı olan hastalarda süt ürünlerine alternatif olarak da kullanılabilir. Osteoporozun erken başlamasını önlemeye yardımcı olur. Kas dokularının yapımında ve kolajen büyümesinde katkısı vardır.

ISPANAK NASIL TÜKETİLMELİ?

Lif kaynağı ıspanak taze taze pişirilip hemen tüketilirse yeşil renginden dolayı insan vücudunu kanser yapıcı zararlı etkenlerden korur, ama bekletilirse zararlı hale gelir. ÇIspanak yemeğinin birkaç defa ısıtılması insan vücudunda kusma, baş dönmesi ve ishal gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Bunun nedeni ise ıspanakta bulunan nitrik ve nitratın artmasıdır. Bu yüzden ıspanak yemeğinin günlük olarak tüketilmesi daha doğrudur.

ISPANAĞIN ZARARLARI

Ispanağın erkekler, kadınlar ve çocuklar tarafından tüketimi nispeten güvenlidir. Bilinen yan etki veya alerjik reaksiyonu yoktur. Bununla birlikte, bazı durumlarda ıspanak, diyabetli hastalarda kan şekeri seviyesinde ciddi dalgalanmalara neden olabilir. Bununla birlikte, nadir olan bu durumda, herhangi bir rahatsızlık veya reaksiyon komplikasyonları önlemek için mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Ispanak yüksek miktarda pürin içermektedir ve aşırı miktarda tüketildiğinde bu besin ürik asite dönüşür. Böbreklerde aşırı derecede kalsiyum oluşması ise sağlık açısından son derece zararlıdır. Ayrıca aşırı ıspanak tüketimi mideye zarar verebilir. Şişkinlik, gaz, kramp gibi sorunların oluşmasına neden olur.

ISPANAĞIN VİTAMİNLERİ

Ispanak popüler bir fonksiyonel besindir. Ispanak besinsel özelliklerle doludur ve çok miktarda temel besin içerir. Malign hücrelerin büyümesini engelleyen anti-kanser, antioksidan özelliklere sahiptir. Sağlıklı hücre bölünmesini teşvik eder, böylece vücudun iyileştirici özelliklerini geliştirir. Ispanak, vücuttaki kırmızı kan hücreleri için gerekli olan A, B, C, E, K, çinko, magnezyum ve büyük miktarda demir içerir. Ispanak ayrıca saç, cilt, tırnak ve gözler için bulunmaz bir nimettir.