İngiltere enfeksiyon artışlarında 'kritik noktada'

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 243 bin 22 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 965 bin 97 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 243 bin 22'ye çıkarken virüs saptanan 22 milyon 835 bin 563 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 442 bin 362 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 118 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere 'kritik eşikte'

İngiltere'de artan vakalar sebebiyle ikinci bir karantina uygulamasına gidilmesine yönelik endişeler artarken, Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin koronavirüs pandemisinde 'kritik bir noktada' olduğunu söyledi.

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty bugün Türkiye saatiyle 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Whitty'nin, ülkenin koronavirüs salgınında "kritik bir noktada" olduğunu ve "yanlış yönde ilerlediğini" söyleyeceği öğrenildi.

Prof. Chris Whitty'nin, İngiltere'nin "çok zorlu bir kış dönemiyle" karşı karşıya olduğunu vurgulayacağı belirtildi.

Whitty'nin uyarıları hükümetin salgının kontrol altına alınması için yeni önlemleri değerlendirdiği bir dönemde geliyor. Ülkede Pazar günü 3 bin 899 vaka tespit edildi.

Başbakanlık konutunda dün Prof. Whitty, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Matt Hancock ile bir araya gelen Başbakan Boris Johnson'ın "iki haftalık mini bir karantina" önerisini değerlendirdiği belirtiliyor.

Prof Whitty'nin bugün düzenleyeceği toplantıya hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance'ın da katılıp son verileri paylaşması bekleniyor.

İki danışmanın ikinci dalgayla karşı karşıya olan ülkelerle ilgili bilgiler de paylaşması ve İngiltere'nin nasıl aynı durumla karşı karşıya kalabileceğini anlatacağı ifade ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının her sekiz günde ikiye katlandığını açıklamıştı.

Hancock, herkesin kurallara uyması halinde ulusal ölçekte bir karantinanın engellenebileceğini söylemişti.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 632 artışla 6 milyon 970 bin 44'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 663 artarak 203 bin 851'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 223 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 97 milyon 313 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 412 bin 565 vakayla Hindistan, 4 milyon 528 bin 347 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde vaka sayılarında 783 bin 957 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 720 bin 281 vakayla Teksas ve 681 bin 233 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 172 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bin 909'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 961 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 487 bin 580'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da salgının başından bu yana virüs bulaşan 4 milyon 396 bin 399 kişi iyileşti.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi Tac Mahal, altı ay sonra kapılarını açtı.

BBC'de yer alan habere göre, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen tarihi yapı, sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiye açıldı.

Hindistan'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde en fazla 5 bin ziyaretçi kabul edilecek.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 363 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 136 bin 895'e, vaka sayısı ise 16 bin 389 artarak 4 milyon 544 bin 629'a yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 851 bin 227 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 235 artarak 73 bin 493'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 542 artışla 697 bin 663'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 499 bin 302 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı.