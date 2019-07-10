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Hastalığa "sarımsak" deva olacak

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan çalışma, sarımsak atıklarından hazırlanan özütün, balıklarda mantar hastalıklarından kaynaklı ölüm oranını yarıya düşürdüğünü ortaya koydu.

Hastalığa "sarımsak" deva olacak

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılan çalışma, sarımsak atıklarından hazırlanan özütün, balıklarda mantar hastalıklarından kaynaklı ölüm oranını yarıya düşürdüğünü ortaya koydu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
Hastalığa "sarımsak" deva olacak

Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, tez çalışması kapsamında sarımsak atıklarının balıklardaki mantar  hastalıklarına etkilerini araştırdıklarını söyledi.

Kastamonu'nun sarımsağıyla ünlü bir kent olduğuna işaret eden Sönmez,  "Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü bir sarımsak. Taşköprü ilçesinde oldukça yoğun  bir şekilde üretimi yapılıyor. Taşköprü sarımsağı piyasadaki diğer sarımsaklara  göre daha zengin içeriğe sahip. Antioksidan özellikleri hatta bazı parametreleri  diğer sarımsaklara göre daha zengin olduğu için Taşköprü sarımsağıyla bu  çalışmayı yaptık. Oldukça olumlu sonuçlar ortaya çıktı." diye konuştu.

Sarımsağın kabuğu ve sapını değerlendirmek için yola çıktıklarını  anlatan Sönmez, şöyle devam etti:

 "Şu anda dünyada 20 milyon tonun üzerinde sarımsak üretimi var. Bunun  yüzde 5'ini atık olarak düşündüğümüzde çok büyük miktarlarda bir atık heba  oluyor. Çalışmamız sayesinde bu atıklar ekonomiye ve geri dönüşüme kazandırılmış  olacak. Bölgemizde yoğun olarak üretilen sarımsağın atıkları su ürünlerinde nasıl  değerlendirebilir düşüncesiyle yola çıktık."

Balıklardaki mantar hastalıklarında olumlu sonuç alındı

 Çalışmanın mantar hastalıklarında olumlu sonuç verdiğini dile getiren  Sönmez, şöyle devam etti:

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"Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe özellikle kuluçka döneminde  mantar hastalıkları önemli kayıplara sebep oluyor. Sarımsak atıklarının  antimikrobiyal ve antifungal etkilerinden yola çıkarak mantar hastalıklarına  karşı bir önlem alabilir miyiz, önleyici bir ürün ortaya koyabilir miyiz'  düşüncesiyle çalışmayı yürüttük. Bu tez çalışmasında önemli bulgular elde ettik.  Özellikle sarımsak atıklarının mantar hastalıklarında önemli bir önleyici olarak  etki gösterdiğini ortaya koyduk. Patentleme süreçleri devam ettiği için rakamsal  bilgilere çok fazla girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim; döllenme aşamasındaki  yumurtalara yaptırılan banyoda sarımsak ekstraktı (özü) uygulanmamış grupla  sarımsak ekstraktı uygulanmış grup arasında mantar hastalıklarından kaynaklı  ölümler arasında iki kat farklılık var. Yani sarımsak ekstraktı uyguladığımız  grupla uygulamadığımız grup arasında mantar hastalıklarından kaynaklı ölüm oranı  yarıya indi."

Dünya genelinde gıda üretimlerinde organiğe doğru bir kayış  yaşandığına vurgu yapan Sönmez, "Dünya kimyasallardan uzak üretime doğru gitmeye  başladı. Mevzuatımız, dünya mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Dünya Sağlık  Örgütü gibi kurumlar bu doğrultuda üretimi teşvik ediyor. Çalışma sayesinde  balıklardaki mantar hastalıklarında kimyasal ilaçlar yerine bu organik tabanlı  bitki atıklarından elde edilmiş ürünlerin kullanılmasını sağlamış olacağız."  dedi.

Maliyetleri düşürecek

Mantar hastalıklarının tedavisinin önemli maliyetler doğurduğunu  belirten Sönmez, sarımsak atıklarından yapılan ürünle ilaç maliyetlerini düşürmüş  olacaklarını, aynı zamanda sarımsak atıklarını ekonomiye kazandıracaklarını  aktardı.

Ürünü patent aldıktan sonra piyasaya süreceklerini belirten Sönmez,  şunları kaydetti:

 "İlk kez yapılan bu çalışmayla mantar hastalıklarının önlenmesi adına  organik dezenfektan ortaya koyduk demiş olacağız. Patentini almak için önümüzdeki  hafta Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yapacağız. Üniversitemize yeni  bir patent kazandırmış olacağız. Ardından ekonomik bir ürün haline getirip  piyasaya sürmek için çalışmalara başlayacağız."

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