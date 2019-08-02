Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olduğunu ifade ederek ” Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin” dedi.

Dr. Ata Nejat Ertek, harika cilt için muhteşem 7 besin ise şöyle açıkladı:

ISPANAK

Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.

KEREVİZ

Pürüzsüz bir cilt için Kereviz iyi bir seçimdir. K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler. Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir.

Somon

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan Somon iyi bir tercih olacaktır.

YUMURTA

Kalsiyum emilimini geliştiren, ciltte hücre gelişimini sağlayan,cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur. Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.

KURU FASULYE

Yağ salgısını düzenleyen, sivilce oluşumunu azaltan kolajen üretimini destekleyen B vitamini Kuru Fasulyede vardır. B vitamini de cilt sağlığı için diğer vitaminler gibi önemlidir.

DOMATES

Cildi, güneşin zararlı etkilerinden koruyan bir diğer güçlü antioksidan ise E vitaminidir. E vitamini aynı zamanda kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı olur. Domates bu vitaminin karşılanması için iyi bir seçim olacaktır. E vitamini ayrıca Buğday tohumu, Ayçiçek çekirdeği, badem, şeftali, lahana ve avokado gibi besinler de bulunmaktır.

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından koruyabilme özelliğine sahip antioksidanlardır. Hem güneş kremi hem bitter çikolata tüketmek güneşin ciltte verebileceği zararları azaltır.

FAST FOOD YOK

Çok fazla kalori, şeker, trans yağ içeren fadt food denilen besinler kilo sorunu dışında cilt sağlığını da olumsuz etkiler. Bu nedenle ev yemeklerinden vazgeçilmemeli ve cilt sağlığı ayrıca güzelliği için de sağlıklı beslenilmelidir”