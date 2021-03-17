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Hamileyken covid-19 aşısı olan anneler bebeklerine antikor aktardı

İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi. 

17 Mart 2021 Çarşamba 09:15
Hamileyken covid-19 aşısı olan anneler bebeklerine antikor aktardı
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Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hadassah Sağlık Merkezi,  hamileyken Kovid-19 aşısı olan kadınların dünyaya getirdikleri bebeklerle ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma kapsamında, annelerine Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapılan 40 bebeğin doğduktan sonra göbek kordonundan kan örnekleri alındı.

Testlerde, bebeklerin tamamında Kovid-19'a karşı antikor bulunduğu görüldü.

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Hadassah Sağlık Merkezi Virüs Departmanı'nda görevli Prof. Dana Wolf, araştırmanın, aşılanan annelerin bebeklerine doğumdan önce Kovid-19'a karşı gerekli antikoru aktardığını gösteren önemli bir bulgu olduğunu bildirdi.

Wolf, araştırmanın, hamile kadınların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemine ve faydasına işaret ettiğini belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, başlangıçta önermezken, daha sonra hamile kadınların da aşılanmasına karar vermişti.

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Son Güncelleme: 17.03.2021 11:16
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