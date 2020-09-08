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Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülkemizdeki yerel vakalardaki artışın ardından iş yerlerine yönelik Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirlere yönelik iş yerlerine denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

08 Eylül 2020 Salı 13:17
Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim
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LTB Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

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İki şubenin ortak açıklamasında ülkede artan vaka sayılarının göz önünde bulundurularak tüm işyeri sahiplerinin kurallara eksiksiz ve mazeretsiz uymasının toplum sağlığı adına zaruri olduğu belirtilirken, buna uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.
 

Gerekli kurallara uymayan iş yerlerine 24 saat süre verileceği ve gereken sağlık koşullarını yerine getirmeyen iş yerlerinin kapatılacağı vurgulanan açıklamada iş yerlerinin dikkat etmesi ve uyması gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

– Tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonunu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması (giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı konulması)

– İş yeri çalışanlarının en yüksek seviyede kişisel hijyen kurallarına uygun çalışmalarının sağlanması ve hasta çalışanların evde istirahata yönlendirilmesi

– İş yeri alanının temiz ve hijyenik tutulması, tüm bu çalışmaların düzenli ve eksiksiz biçimde yapılması

– İş yerlerinin kendi hizmet sektörüne yönelik araç–gereç ve donanımlarının temizliğinden ve dezenfeksiyonundan sorumlu olduklarının bilinci ile hareket edilmesi

-İş yerlerinde konuyla ilgili tedbirler almak için kendi içlerinde ekipler oluşturması tavsiyesinin dikkate alınması

- Kahvehanelerde yakın temas içeren oyunların oynatılmaması

- İş yerleri giriş ve çıkışlarda kayıt almak zorunluluğuna uyması

- İş yerlerinde dergi gazete gibi ürünler bulundurulmaması

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Son Güncelleme: 08.09.2020 13:19
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiZabıta Şubesi
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