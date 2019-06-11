banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
246.044
DOLAR
5.7819
STERLİN
7.3657
EURO
6.5440
Değirmenlik köyüne ateş düştü
DEĞİRMENLİK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
BURASI DEVLET DAİRELERİ'NİN OLDUĞU BÖLGE
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit etti
EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Güneş gözlüğünde kalite önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, “Düşük kalitedeki güneş gözlükleri göz sağlığını büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Tercih edilmesini gereken nitelikli gözlüklerin başında ise güneşten gelen UV ışınlarını kesebilen özellikte gözlüklerin olması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Güneş gözlüğünde kalite önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, “Düşük kalitedeki güneş gözlükleri göz sağlığını büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Tercih edilmesini gereken nitelikli gözlüklerin başında ise güneşten gelen UV ışınlarını kesebilen özellikte gözlüklerin olması büyük önem taşımaktadır” dedi.

11 Haziran 2019 Salı 11:50
Güneş gözlüğünde kalite önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, güneş gözlükleri tercihinde dikkat edilmesi konular hakkında bilgi verdi. Birçok üründe olduğu gibi düşük fiyatlardaki güneş gözlüklerinde de kalitenin düştüğünü ifade eden Karaca, “Düşük kalitedeki güneş gözlükleri göz sağlığını büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Tercih edilmesini gereken nitelikli gözlüklerin başında ise güneşten gelen UV ışınlarını kesebilen özellikte gözlüklerin olması büyük önem taşımaktadır. İdeal olan gözlüklerin yüzde 100 ultraviyole ışınları korumasına sahip olmaları oldukça önemlidir. Sahte güneş gözlüklerinin kullanımı sarı nokta, gözde oluşabilecek et hastalıkları ya da farklı alerjik hastalıklarına yol açmaktadır” dedi. 

banner317
“Gözlük şekli önemli” 

Gözlük tercihinde önemli faktörlerden birisinin de gözlüğün şekli olması gerektiğine dikkat çeken Karaca, “Özellikle küçük çerçeveli gözlükler yeterli koruma sağlayamayabilir. Bu nedenle gözün çevresini kaplayan gözlükler UV-A ve UV-B ışınlarının göze verebileceği zararları engellemesinde önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca belirtilmesi gereken unsur ise gözlüklerin temizliğine dikkat edilmesidir. Gözlüklerin kendi kutusunda saklanması ve temiz su, sabun gibi dezenfekte edilmese gerekmektedir” diye konuştu. 

Karaca ayrıca, güneş gözlüklerinde önemli olanın gözlük camının koyuluğu değil imal edildiği madde olduğunu ve gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun UV ışınlarını kesmede bir etkisinin bulunmadığını sözlerine ekledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
Kalp hastalarına önemli uyarı
Kalp hastalarına önemli uyarı
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim