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Günde bir yumurta yerseniz....

Kanada'da yapılan araştırma makul düzeyde yumurta tüketiminin kalp ve şeker hastalarında bile hastalık ve ölüm riski oluşturmadığını ortaya koydu.

Günde bir yumurta yerseniz....

Kanada'da yapılan araştırma makul düzeyde yumurta tüketiminin kalp ve şeker hastalarında bile hastalık ve ölüm riski oluşturmadığını ortaya koydu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 12:32
Günde bir yumurta yerseniz....

Kanadalı araştırmacılar, günde bir yumurta tüketiminin  kalp damar rahatsızlığı riskini artırmadığını bildirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, McMaster Üniversitesi Nüfus Sağlık  Araştırma Enstitüsü ve Hamilton Sağlık Bilimleri araştırmacıları, elde ettikleri  verileri Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımladı.

Çalışmada, daha önceki üç uzun dönemli araştırmanın verileri de  kullanılarak 6 kıtada 50 ülkeden farklı gelir düzeylerinde 146 bin 11 sağlıklı ve  34 bin 544 kalp damar rahatsızlığı olan kişilerin yumurta tüketimleri incelendi.

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Araştırmacılar, çalışmaya katılan kişilerin, günde bir veya daha az  yumurta yediğini belirtti.

Araştırmacı Mahshid Dehghan, yaptığı basın açıklamasında, "Birçok kişi  için günde 1 adet olan orta dereceli yumurta alımı, kalp damar veya diyabet  hastalığı öyküsü olanlarda bile kalp damar rahatsızlığı veya ölüm oranı riskini  artırmaz." dedi.

Yumurta alımı ile kan kolesterolü bileşenleri veya diğer risk  faktörleri arasında ilişki bulunamadığını aktaran Dehghan, "Bu sonuçlar güçlüdür  ve hem sağlıklı bireylere hem de kalp damar hastalığı olanlara yaygın  uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
YumurtaKanadaKalp DamarKalp Ve şeker
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