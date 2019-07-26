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Günde bir kaşık tarçın ile...

Bazı besinler var ki, güçlü içeriği sayesinde mucize sayılabilecek faydalarıyla sağlık için en önemli kaynağa dönüşüyor. Bunların başında gelen süper besin tarçın, her ne kadar tatlıları süsleyen bir baharat olarak düşünülse de çok daha fazlasıdır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, tarçının bilinmeyen faydalarını anlatıyor.

Günde bir kaşık tarçın ile...

Bazı besinler var ki, güçlü içeriği sayesinde mucize sayılabilecek faydalarıyla sağlık için en önemli kaynağa dönüşüyor. Bunların başında gelen süper besin tarçın, her ne kadar tatlıları süsleyen bir baharat olarak düşünülse de çok daha fazlasıdır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, tarçının bilinmeyen faydalarını anlatıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:51
Günde bir kaşık tarçın ile...

Defnegillerden olan tarçın zengin besin değeri ile gerçek bir antioksidandır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, hastalıklara karşı savaşır. Tek bir çay kaşığı ölçüsünde bile sağlık taşıyan tarçın, lezzetiyle olduğu kadar yararlarıyla da tatmin edicidir. Yüksek tansiyona kadar birçok sorunun kontrol altına alınmasına yardımcı olan tarçın, kanserle savaşırken bile kişinin yanında yer alır.

Doğal antioksidan kaynağıdır

Serbest radikallerin büyümesine engel olan tarçın, yüksek oranda antioksidan özelliği taşır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, tarçın ölçümlenen en yüksek antioksidan oranına sahip besindir. Bu sayede oksidatif hasarlara karşı vücudu korur ve vücudun erken yaşlanmasını önler.

Sindirim sistemini düzenler

Bağırsak hareketlerinde yaşanan sorunlar için tarçın iyi bir kurtarıcıdır. Özellikle de bağırsaklarda meydana gelen mantar ve bakterilerle savaşan tarçın, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine de iyi gelir.

Kan şekerini düzenler

Kan şekerinin düşmesi insanlar için büyük bir problemdir. Çünkü kan şekeri düştükçe kişi kendini yorgun ve halsiz hisseder, konsantrasyon bozukluğu çeker. İyi bir kan şekeri düzenleyicisi olan tarçın, şekeri dengeleyerek kişinin güne daha dinç ve enerjik başlamasını sağlar.

İştahı kontrol altında tutar

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Kan şekerini düzenlemesi olası tatlı krizlerinin de önüne geçer. Ayrıca tokluk hissi veren tarçın, yiyeceklerin daha yavaş parçalanmasını sağlayarak açlık hissini azaltır. Yemek yeme isteğini azaltan tarçın sayesinde kişi ideal kilosunu koruyabilir. 

Tüm bunların yanı sıra;

- Kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır,

- Hafızayı güçlendirerek kişinin Alzheimer’a yakalanma riskini düşürür,

- Nöronları ve motor duygusal aktiviteleri koruyarak parkinsonun önlenmesine yardımcı olur.

- Adet ağrılarının şiddetini hafifletir,

- Migren ağrılarını azaltmaya yardımcı olur,

- Ağız kokusunu önler.

- Tarçın özellikle kas ağrısı, premestrüal ağrı ve yaşa bağlı ağrıları yönetmekte etkilidir.

- Tarçın yüksek kan kolesterolünü, yüksek kan trigliseitini ve hatta yüksek kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

- Özellikle diş ağrısına iyi gelmektedir.

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