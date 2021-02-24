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Günde 2,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, insan vücudu için en faydalı ilacın su olduğuna dikkat çekti. Özyüksel, erişkin bir insana eğer kalp veya böbrek yetmezliği gibi istisnai durumları yoksa günlük 2,5 litre sıvı alımını önerdiğine vurgu yaparak, suyun vücuda olan etkileri hakkında bilgi verdi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 20:34
Günde 2,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?
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İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan suyun, vücut için en faydalı ilaç olduğuna vurgu yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, “Acil servise başvuran hastalarımızda şikayet hemen hemen ne olursa olsun öncelikle serum takılarak vücuda sıvı desteği (replasmanı) yapılır. Travma-kanama durumunda eksilen damar içi sıvıyı geçici olarak yerine koymada, taş düşürürken, ishal başta olmak üzere çoğu enfeksiyon tablosunda, damardan vermemiz gereken ilaçların vücuda aktarılmasında ve aklınıza gelen birçok başka durumda öncelikle bir damar yolu açılır ve serum takılır” hatırlatmasında bulundu. Özyüksel, suyun vücuttaki etkilerine dikkat çekti.

HÜCRESEL FONKSİYONLAR İÇİN OLMAZSA OLMAZ!

Suyun görevlerinden ve faydalarından bahseden Özyüksel, “Su, insan vücudunun yaklaşık yüzde 60-75’ini oluşturmakta. Bu oran organ sistemlerine göre de farklılıklar göstermekte olup kalp, beyin ve akciğer dokusunda deri ve kemiklerimizden daha fazla su mevcut. Vücudumuzdaki suyun kabaca 2/3’ü hücrelerimizin içerisinde bulunmakta ve su bilinen tüm hücresel fonksiyonlar için olmazsa olmaz bir element.

İnsan vücudundaki su oranı yaş ve cinsiyete göre de değişiklik göstermekte. Bebeklerde ve erişkin erkeklerde su oranı daha fazla iken kadınlarda oran daha düşük. Oran ne olursa olsun, başta vücut ısımızın düzenlenmesinde, protein, karbonhidrat ve yağların sindiriminde, atık maddelerin vücudumuzda uzaklaştırılmasında suyun önemi büyük” diye konuştu.

SÜSPANSİYON ETKİSİ VAR!

Özyüksel, “Başta merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik ile anne karnındaki bebeğin etrafını sararak dışardan gelen kuvvetlerin (düşme, vs) emilmesinde, zararın en aza indirilmesinde suyun ‘süspansiyon’ etkisi önemli” dedi.

MUTSUZLUK VE HALSİZLİĞİN NEDENİ YETERİ KADAR SU İÇMEMEK

Vücudun susuz kalması durumunda verimi azaldığına vurgu yapan Özyüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Yorgunluk, mutsuzluk, halsizlik gibi tabloların gizli sebeplerinden birisi yeteri kadar su içmemek.  Sindirim sisteminin etkin çalışması ve kabızlığın engellenmesi için de yeteri kadar su içmemiz gerekiyor. Migren ve baş ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde de önemli. Özellikle migren tipi baş ağrılarında beyinde mekanizması net bilinmeyen bir damarsal kasılma ve gevşeme döngüsü oluyor. Bu dönemde alınacak yeterli sıvı ile klinik tabloyu daha hafif atlatmak mümkün.”

YAĞ YAKARKEN SU MOLEKÜLLERİ KULLANILIYOR

Kilo vermeye çalışırken mutlaka belirli bir miktarda su içilmesi gerektiğini ifade eden Özyüksel, “Kilo vermeye çalışırken mutlaka belirli bir miktar suyu içmemiz gerekiyor çünkü hücrelerimiz yağ yakarken su moleküllerini kullanıyor. Böbrek taşlarının engellenmesi ve tedavisinde daha fazla idrar çıkarmayı sağlayarak taş düşürmeyi kolaylaştıran yine su” diye konuştu.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARIYLA SUSUZ SAVAŞILAMAZ

Su içmeden başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere nezle-grip benzeri tablolar ile savaşmanın mümkün olmadığını belirten Özyüksel, “Sonuçta vücudumuzun en uç noktalarına kadar uzanan binlerce kilometrelik bir kılcal damar ağına sahibiz ve ilaç da içseniz bu molekülleri en ücra hücrelere taşımak için yeteri kadar sıvı almış olmamız şart. Özellikle damar tıkanıklığı, kalpte-şah damarında stent olan, bypass geçirmiş hastalarımız için de belirli bir miktarda günlük sıvı tüketmek çok önemli. Diğer türlü, bu damarlardan yeteri miktarda kan geçemeyerek tıkanmalara ve yeni hadiselere zemin hazırlıyor” dedi.

GÜNLÜK 2,5 LİTRE SU İÇİN

Doç. Dr. Arda Özyüksel, insanın günlük ne kadar su içmesiyle ilgili olarak da, “Genelde su diye kastettiğimiz şey sıvı alımı. Sadece su içmek değil, sulu meyveler, sulu gıdalar, soda, taze meyve suları da vücudun sıvı gereksinimini karşılamakta işimize yarıyor. Erişkin bir insanda, eğer kalp veya böbrek yetmezliği gibi istisnai durumlar yoksa günlük 2,5 litre sıvı alınımını öneriyoruz. İçerisine ne isterseniz katabilirsiniz. Taze nane yaprağı, bir iki dilim meyve, ceviz, limon gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARINIZA SU İÇMEYİ ÖĞRETİN

Özyüksel, çocukların su içmeyi öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle çocuklarımıza su içmeyi öğretirken belirli renkte veya işaretli bardak, biberon kullanımına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tip basit gözüken ev kazaları tahmin ettiğinizden çok daha sık görülmekte. Vücudumuz için bildiğimiz en faydalı hammadde olan suyu hayatınızdan eksik etmeyin” dedi.

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