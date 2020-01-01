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Göz seğirmesi neden olur?

Vücudumuz hayatın akışı içinde ve gün içerisinde çeşitli istem dışı tepkiler verir ve bunlar bizim için sıradan, üstünde durulmayacak tepkilerdir. Örneğin; göz seğirmesi, göz dalması gibi… Gözümüz seğirdiğinde “sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa” demek yerine neden seğirdiğini öğrenmek oldukça önemli. Çoğunlukla batıl inançlarla birleştirsek de bu tepkilerin biyolojik nedenleri var ve bazı rahatsızlıkların ön belirtileri olabilir.

Göz seğirmesi neden olur?

Vücudumuz hayatın akışı içinde ve gün içerisinde çeşitli istem dışı tepkiler verir ve bunlar bizim için sıradan, üstünde durulmayacak tepkilerdir. Örneğin; göz seğirmesi, göz dalması gibi… Gözümüz seğirdiğinde “sağ gözüm sağlığa, sol gözüm varlığa” demek yerine neden seğirdiğini öğrenmek oldukça önemli. Çoğunlukla batıl inançlarla birleştirsek de bu tepkilerin biyolojik nedenleri var ve bazı rahatsızlıkların ön belirtileri olabilir.

01 Ocak 2020 Çarşamba 21:55
Göz seğirmesi neden olur?

Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz seğirmesi neden olur sorusunun cevabını açıkladı.

Tıbbi karşılığı myokimi olan göz seğirmesi göz kapağı kaslarının tekrarlayan, istemsiz kasılmasıdır, diyen Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz seğirmeleri genellikle üst kapakta olur nadiren de alt kapakta da görülebilir. Çok nadiren göz kapağı seğirmeleri ciddi bir beyin ve sinir hastalığının belirtisi olabilir. Ancak bu durumda eşlik eden başka nörolojik belirtiler de bulunabilir” diyor. 

Göz seğirmesi eğer birkaç haftadan uzun sürerse, gözlerde kızarıklık, şişlik veya akıntı varsa, göz kapağında ciddi bir sarkmaya neden olduysa ve yüzün diğer kısmını da etkilemeye başladıysa mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerekir. Seğirmeler psikolojik olarak rahatsız edebilir ve çoğu tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer. Genellikle yorgunluk, uyku eksikliği, fiziksel zorlanma, stres, aşırı alkol, tütün veya kafein kullanımı ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir, diye belirten Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ilk yapılması gerekenler dinlenmek, yeterli uyku almak, suni gözyaşları ile gözün kuruluğunu önlemek, daha az tütün ve kafein almak, spazm olduğunda da ılık kompleks uygulamak sayılabilir.

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Blefarospazm ise çok kuvvetlidir ve gözün tamamen kapanmasına sebep olan kasılmadır. Seğirmeler, bir veya iki gözü birden kapatarak görmeyi azaltabilir ve kesinlikle tedavi gerektirir. 

Göz dalması neden olur?

Gün içinde sıklıkla gözümüz dalar ve genellikle büyüklerimizden öğrendiğimiz “gözüm daldı misafir gelecek” diye bir cümle sarf ederiz. Göz dalması misafirin gelişini haber vermez ama stresli olduğumuzu gösterebilir. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz dalmasını “genellikle farkında olmadan ama bazen farkında olarak da uzun bir süre aynı noktaya baka kalma, göz kapaklarını kırpmama ile karakterizedir” diye tanımlıyor. Bu zamanlarda genelde beyin diğer düşüncelere odaklanıp görme fonksiyonunu askıya alıyor. Çoğunlukla yoğun iş temposunda çalışan stresli kişilerin gözü daha sık dalar, diyen Op. Dr. Özgür Gözpınar, “ileri yaşlarda daha sık görülür ve çok nadiren de olsa nörolojik hastalıkların ve epilepsi nöbetlerinin belirtisi olabilir” şeklinde bilgi veriyor. 

Anahtar Kelimeler:
Göz SeğirmesiGöz Sağlığı
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