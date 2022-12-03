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Gizemli hastalık streptokok paniği: Çocuklar ölüyor

İngiltere ve Galler'de streptokok isimli hastalığın can alması panik yarattı. Uzmanlar, öldürücülük oranı yüksek olan hastalık ile ilgili uyarıda bulundu, belirtileri sıraladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 12:15
Gizemli hastalık streptokok paniği: Çocuklar ölüyor

İngiltere ve Galler’de ilkokul çağındaki 6 çocuğun bir hastalık yüzünden yaşamını yitirmesi endişe ve panik yarattı.

Streptokok hastalığı olarak da bilinen ve İngilizcede “Strep A” olarak bilinen hastalık yüzünden son günlerde 6 çocuğun yaşamını yitirmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Özellikle çocuklar arasında çok yaygın olan ve yüksek oranda ölümcül olan bu hastalık yüzünden son günlerde İngiltere’de 5, Galler’de ise 1 çocuk yaşamını yitirdi. İngiltere’deki ölümlerin Londra, Surrey ve Buckinghamshire’da meydana geldiği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde yaşamını yitiren çocuklardan şu ana kadar sadece ikisinin isminin açıklandığı belirtilirken bunlardan birinin dört yaşındaki Muhammed İbrahim Ali olduğu diğerinin ise Galler’de yaşayan Hannah Roap olduğu kayıtlara geçti.

Dört yaşından küçük çocuklarda bu hastalığın 5 kat daha öldürücü olduğu belirtilirken, antibiyotik kullanımı ve erken müdahale ile hastalığın geçme ihtimalinin de yüksek olduğu kayıtlara geçti.

BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

İngiliz medyası, çocuklarda görülen bu hastalığın belirtilerini de sıraladı. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor.

Bu belirtilerin yaklaşık 1 hafta sürdüğü açıklanırken, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte kızarıklık görülmesinin de öne çıkan belirtiler olduğunu duyurdu.

Bakterinin bulaşmasından sonra çocukların iki ile 5 gün içinde hastalandığına da dikkat çekildi.

Dil üzerinde beyaz pamukçuklar oluştuğu da kaydedildi.

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