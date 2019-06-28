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Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?

Fesleğen sadece mide bulantısı ve böcek ısırması gibi rahatsızlıklar için popüler bir ilaç değildir, aynı zamanda geleneksel Çin tıbbında ve diğer bütüncül tıp sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?

Fesleğen sadece mide bulantısı ve böcek ısırması gibi rahatsızlıklar için popüler bir ilaç değildir, aynı zamanda geleneksel Çin tıbbında ve diğer bütüncül tıp sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

28 Haziran 2019 Cuma 14:15
Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?

Fesleğenin sağlık yararları arasında sağlıklı beyni desteklemek, artriti yönetmek, stresi yönetmek, yaşlanmayı yavaşlatmak, kemik sağlığını desteklemek, epilepsiyi yönetmek ve metabolizmaya yardımcı olmak yer alır. Diğer yararları adet sonrası sendromun giderilmesini, enerji verilmesini, kanseri önleme ve göz sağlığını desteklemeyi içerir. Şimdi fesleğenin sağlığa olası yararlarından bazılarına bir göz atalım…

FESLEĞEN NEDİR?

Fesleğen, Asya ve Afrika kökenli, lezzetli, yeşil yapraklı bir bitkidir. Nane ailesinin bir üyesidir ve birçok farklı çeşidi bulunmaktadır (35 çeşit). Fesleğenin bilimsel adı Ocimum basilicum’dur.

Yarım fincan taze doğranmış (veya yaklaşık sekiz yemek kaşığı) fesleğende kabaca aşağıdakiler bulunur:

0.2 g protein
277IU A vitamini
0.9 mg C vitamini
21.8 mcg K vitamini
3.6 mcg folat,
9.3mg kalsiyum,
0.2 mg demir,
3.4 mg magnezyum,
2.9 mg fosfor,
15.5 mg potasyum,
0.2 mg sodyum,
0.1 mg manganez.

Özellikle makarnalarda sos olarak kullanılan fesleğen, çay ve yağ olarak da kullanılıyor. Bilimsel çalışmalar, fesleğenin aşağıdaki faydalarından bazılarını göstermektedir:

– Antienflamatuvar
– Antioksidan
– Kanser savaşçısı
– Ağrı azaltıcı (analjezik)
– Ateş düşürücü (ateş düşürücü)
– Diyabet önleyici
– Karaciğer koruyucu (hepatoprotektif)
– Kan damarı koruyucu
– Anti-stres
– Bağışıklık güçlendirici

Fesleğen hidrofobik olarak kabul edilen antioksidan bakımından zengin uçucu yağları içerir. Bu, suda çözünmedikleri ve cildimizdeki hava ve gözeneklerden geçebilecek kadar hafif ve küçük oldukları anlamına gelir. Fesleğendeki uçucu yağlar, bitkiye kendine özgü bir koku ve tat veren şeydir, ancak fesleğenin iyileştirici yararlarından da sorumludurlar.

Fesleğen gibi bitkiler esansiyel yağ bileşikleri içerir, çünkü bunlar bitkinin kendisini böcek, kemirgenler ve topraktaki bakteri türleri gibi avcılardan korumasına yardımcı olur. Bu koruyucu yağları aldığımızda, bağışıklık ve hastalıktan korunma gibi pek çok yararlar yaşıyoruz.

FESLEĞENİN FAYDALARI

İşte fesleğenin faydalarından bazıları:

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– Hastalıklarla mücadele eden antioksidanlar içerir

Fesleğenin en önemli faydalarından biri, DNA yapısını ve hücrelerini korurken serbest radikal hasarına karşı savaşma yeteneğidir. Fesleğen, bağışıklık fonksiyonundan sorumlu olan beyaz kan hücrelerinin ve ayrıca DNA’nın depolandığı hücresel yapıların korunmasına yardımcı olan orientin ve viceninare olarak bilinen, suda çözünebilen iki önemli flavonoid antioksidan içerir. Fesleğende bulunan antioksidanlar, kromozomların değişmesini, hücre mutasyonlarını ve kanserli hücre büyümesini engeller. Toksinlerin diyet, çevre kirliliği ve radyasyondaki etkilerinden dolayı vücudun içinde oksidatif stres oluşur, fakat fesleğen gibi bitkilerde bulunan antioksidanlar oksidasyonla mücadeleye ve yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

– Anti-İnflamatuar olarak çalışır

Fesleğen, öjenol, sitronellol ve linalool gibi güçlü esansiyel yağlar içerir. Bunlar, kalp hastalığı, romatoid artrit ve enflamatuar bağırsak koşulları gibi çoğu hastalığın kökenindeki düşük iltihaplanmaya yardımcı olan enzim inhibe edici yağlardır.

– Sağlıklı bir beyin

Bilişsel düşüş günümüzde yaşlılar için yaygın bir sorun haline gelmiştir. Bununla birlikte, fesleğen tüketiminin bilişsel bozulmanın önlenmesinde çok yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır. Fesleğen, beyindeki elektronik verici aktivitesini arttırdığı görülen manganez gibi mineraller içerir. Bu aktivite zihinsel reflekslerle ilişkilidir. Bu bitki aynı zamanda zihni canlandırmaya yardımcı olan ve işlevselliğini artıran bakır içerir. Glikosilseramid metabolizması aynı zamanda beyin refleksleriyle de ilişkilidir. Sphingolipids olarak da bilinen glikosilseramitler, esasen beyin için koruyucu bir kalkan görevi gören moleküllerdir. Bu kalkan beyni serbest radikal ve oksidatif strese karşı korur.

– Stres yönetimi

Fesleğen, adaptojenler gibi bileşikler içerir. Bunlar, vücudun hem duygusal hem de fiziksel stresle başa çıkmasına yardımcı olan bileşiklerdir. Fesleğen tüketimi vücudun stresli olaylar sırasında bile dengeli bir işlevselliği sürdürmesine yardımcı olur. Fesleğen, vücuttaki kortikosteron seviyelerinin yanı sıra hormon seviyelerini azaltmaya yardımcı olur.

– Güçlü kemikler

Kemik yoğunluğundaki kayıp, kırılgan kemik gelişimine ve çeşitli kemikle ilgili yaralanmalara ve fiziksel koşullara yol açar. Bu özellikle kadınlar için geçerlidir, çünkü osteoporoz erkeklerden daha yaygındır. Besin değerleri, fesleğenin mükemmel bir K vitamini kaynağı olduğunu gösterdiği gibi, sağlıklı kemiklerin korunmasında son derece yardımcıdır. K vitamini kalsiyumun daha iyi emilmesine yardımcı olur.

– Antibakteriyel özellikler içerir

Fesleğendeki esansiyel yağların yararlarından biri de zararlı bakteriyel gelişime karşı koruma sağlamaktır. Çalışmalarda, fesleğen ekstresinin, antibiyotik tedavilerine cevap vermeyen dirençli bakteri suşlarının inhibe edilmesinde yardımcı olduğu gösterilmiştir.

– Enerji Kaynağı

Fesleğen, önemli bir adenozin tri-fosfat üreticisi olan bakır içerir. Bu, yorgunluk ve halsizlik etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir bileşiktir. Enerji seviyelerini yükseltmek için genellikle fesleğen içerikli içecekler kullanılması önerilir.

– Sağlıklı gözler

Fesleğen Beta-karoten içerir. Bu, kas dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olan temel bir bileşiktir. Fesleğen ayrıca göz kuruluğu sendromunu ve Stardgart hastalığını iyileştirdiği bilinen A vitamini ve Askorbik asit kaynaklarıdır.

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