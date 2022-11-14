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Felçli hastaların yürüyebilmesini sağlayabilen sinir hücreleri keşfedildi

Elektrik uyarımları sayesinde 9 hasta yeniden adım atabildi

14 Kasım 2022 Pazartesi 15:39
Felçli hastaların yürüyebilmesini sağlayabilen sinir hücreleri keşfedildi

İsviçreli bilim insanları, fizik tedaviyi elektrik uyarımlarıyla birleştirerek felçli hastaların yürümesini sağladı.

Deneye katılan hastaların hepsi, omurilik hasarı sonucu kısmi felç geçirmişti. Çalışmanın sonucunda katılımcıların hepsi iyileşme belirtileri gösterdi ve bu belirtiler tedaviden 5 ay sonra da etkisini sürdürdü.

Yürüme yetisinden sorumlu sinir hücreleri, omuriliğin sırtın alt kısmından geçen bölümünde yer alıyor. Omurilik yaralanmaları, beyinden gelen sinyal zincirini kesintiye uğratabiliyor. Bu da bölgedeki sinir hücreleri sağlam olsa bile hastaların yürümesini engelleyebiliyor.

Beyinden gelen komutları alamayan bu "yürüyen" sinir hücrelerin işlevsiz kalması bacaklarda felce yol açıyor.

Bilim insanları, omuriliği elektrikle uyararak bu tür felçlerin tersine çevrilebileceğini biliyordu. Ancak bunun nasıl mümkün olabildiği soru işaretiydi.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndensinirbilimci Claudia Kathe ve meslektaşları, 9 kişide "epidural elektrik uyarımı" adı verilen bir teknolojiyi test etti.

Omurilik, cerrahi operasyonla hastaların vücuduna yerleştirilen bir implant sayesinde elektrik darbeleriyle uyarıldı.

Bu arada hastalar, çok yönlü hareket etmelerine yardımcı olan robotik bir destek sistemiyle yoğun bir rehabilitasyon süreci de geçirdi.

Hastalar haftada 4 ila 5 kez elektrikli uyarım ve rehabilitasyon seanslarına katıldı. Bu uygulama 5 ay sürdü.

Tedavinin sonucunda tüm gönüllülerin bir yürüteç yardımıyla adım atabildiği görüldü.

Araştırma ekibi daha sonra süreci fareler üzerinde izledi ve hangi hücrelerin bu iyileşme sürecine dahil olduğunu anlamak için belirli dokulardaki gen aktivitesini ölçtü.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmada, lomber omuriliğin (bel kısmındaki 5 adet omur bölgesi) gevşek bağ dokularından birinde önceden bilinmeyen bir sinir hücresi grubu belirlendi.

SCVsx2::Hoxa10 nöronları adı verilen hücreler, sağlıklı hayvanların yürümesi için gerekli görünmüyordu. Ancak bir omurilik yaralanmasından sonra iyileşmek için gerekli oldukları anlaşıldı.

Araştırmacılar bu dokuyu çıkardıklarında farelerin iyileşemediğini gözlemledi.

Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu deneyler, SCVsx2::Hoxa10 nöronlarının felçten sonra yürüme yetisinin geri kazanılması ve iyileşmesi için temel bir gereklilik olduğunu teyit etti."
Independent Türkçe, Science Alert, Nature

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