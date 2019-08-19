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Fazla tuz tüketimi ömrünüzü kısaltır

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk uyardı: ‘Kanser, yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve kemik erimesi... Eğer fazla tuz tüketiyorsanız bu hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir’ diyen Profesör Doktor Osman Erk şunları söyledi.

Fazla tuz tüketimi ömrünüzü kısaltır

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk uyardı: ‘Kanser, yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve kemik erimesi... Eğer fazla tuz tüketiyorsanız bu hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir’ diyen Profesör Doktor Osman Erk şunları söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:46
Fazla tuz tüketimi ömrünüzü kısaltır

Aşırı tuz tüketimi tüm dünyada her yıl 4 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye, Japonya'yla birlikte günde 16-18 gram tuz tüketimiyle ilk sırada yer alıyor. Tuz, vücut için gerekli. Çünkü suyun damar içinde tutulması, sinir iletileri ve kasların kasılmasını sağlıyor. Ayrıca besinlerin hücre içine girişini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla günde sadece 3-5 gram tuza ihtiyacımız var…

Prof. Dr. Osman Erk

BESİNLERDEN ALINMALI

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Fazla tuz tüketimi, mide kanserine ve kemik erimesine yol açabiliyor. Böbreklere zarar veriyor, ayrıca tansiyonu yükselterek kalp krizi ve felç riskini de artırıyor. Bu nedenle fazla tuz tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Üstelik başta sebze, meyve, tahıl, baklagiller ve kuruyemişler olmak üzere bitkisel besinlerde ihtiyaca yetecek kadar tuz bulunuyor.

BÜTÜN TUZLAR AYNIDIR

Son yıllarda Himalaya ve kaya tuzunun daha sağlıklı olduğu yönündeki iddialar araştırmalarla çürütüldü. Bu tuzların da sofra tuzundan bir farkı olmadığı açıklandı ve bunların da fazla tüketimi halinde sağlığa zarar vereceği vurgulandı. Himalaya tuzu da diğer rafine tuzlar gibi yüzde 98 sodyum klorürden oluşur. 84 mineral ve eser element barındırır. Bunların ne yazık ki sağlığa bir faydası yoktur. Himalaya tuzu, vücudun ihtiyacı kadar iyot bile içermez. Kimyasal içermeyen doğal bir tuz olduğu söylenen kaya tuzu da magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve bakır gibi mineralleri çok az barındırıyor. Bu nedenle sağlığa bir faydası bulunmuyor.

İŞTE SAĞLIKLI TÜYOLAR

Sağlıklı bir yaşam için doğru olan; doğal oldukları iddia edilen tuzları tüketmek değil, tuz tüketimini azaltmaktır. Bunun yolları ise şöyle sıralanabilir:
– Kahvaltılık gevreklerden uzak durun.
– Zeytin ve peyniri akşamdan suda bekletin.
– Yemeklerinizde tuz yerine maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene ve fesleğen gibi aroma sağlayıcıları tercih edin.
– Tuzsuz ekmek tüketin. – Yemeklere daha az salça ve tuz ekleyin. – Et suyunu kendiniz hazırlayın, bulyon kullanmayın. – Hazır çorbalar yerine ev yapımı çorbaları tercih edin. – Fazla turşu tüketmeyin. – Konserveden uzak durun. – Cips yerine fırınlanmış, bol baharatlı patates tüketin.

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