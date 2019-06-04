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Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

04 Haziran 2019 Salı 15:17
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, “Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler." dedi.

Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz." diyenBaşarani konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının yüzde 65’ini oluşturmaktadır."

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Zor olabilir
"Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümünlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir” dedi. 

Başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatının bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağladığını ifade eden Doç.Dr. Başaran, “Bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması vardır. Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır."

Büyük göğüsten şikayetçi olanlar...
"Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır” diye konuştu.

İyileşme süresi ne kadar?
İyileşme süresinin kabaca 1 hafta olduğunu kaydeden Dr. Başaran, “Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir” açıklamalarında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Erkeklerde Meme Büyümesi
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