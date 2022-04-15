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En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin
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En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin

Havalar ısınıyor, adım adım yaz mevsimine doğru ilerliyoruz. Yaz aylarında cilt bakımına ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir. Kavurucu sıcaklar cildin nem dengesini bozabiliyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsü ilk düşünüldüğünde harika bir üçlü gibi gelse de cilde dikkat edilmediğinde bu üçlü düşmanınız olabilir. Marka ürünlerin kimyasal güneş kremlerine dünyanın parasını vermektense, güneş kremiyle aynı işi gören doğal yağlarla cildinizi koruyabilirsiniz.

15 Nisan 2022 Cuma 10:14
En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin

Cildi zararlı güneş ışınlarından korumak, başta cilt kanseri olmak üzere lekelenme, kırışıklık, kuruluk ve beraberindeki birçok problemi de engeller. Aslında her mevsim kullanılması gereken güneş kremleri, sıcak günlerin gelmesiyle birlikte daha çok rağbet görüyor.

Yüksek SPF ve cilt tipinize göre kullanabileceğiniz güneş kremleri, kimileri için temiz içerikli olmaması nedeniyle çekince yaratıyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için illa içeriğinde bolca kimyasal bulunan ürünler kullanmanıza gerek yok. Güneşten koruyucu SPF oranı ve nemlendirme özelliği ile de göz kamaştıran doğal yağlar tercih edebilirsiniz. Hem ekonomik olarak daha uygun hem de daha sağlıklı bir seçenek olarak güneş kremi yerine kullanabileceğiniz alternatif yağları sıraladık...

HAVUÇ YAĞI

Özel aroması ve vitamin deposu özelliğiyle ön plana çıkan havuç yağı, güneş ışınlarından korumakla kalmıyor ayrıca cildinize hoş bir bronzluk ve koku katıyor.

İçindeki karoten ve A vitamini sayesinde cilt için iyi bir antioksidan olan havuç yağı, güneşten koruyan yağlar arasında en etkili olanlardan birisidir.

AHUDUDU YAĞI

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Güneş ışınlarına karşı 50 faktörlü bir koruma istiyorsanız, ahududu yağı iyi bir tercih olacaktır. Oldukça dayanıklı olan bu yağ, E vitamini bakımından zengin olduğu için ayrıca etkili bir cilt yenileyicidir.

BUĞDAY YAĞI

Hücre yenileyici özelliğe sahip olan buğday yağı, bu özelliği sayesinde yanıklar, cilt lekeleri, kırışıklıklar, saç derisi bakımı ve saç problemleri için kullanılıyor.

Daha hafif ve kokusuz olan buğday yağı, 20 faktörlü bir koruma etkisine sahip.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, cildi zararlı güneş ışınlarının tamamından korumakta, cildi besleyerek yumuşatmakta ve cildin erken yaşlanmasını önlemektedir.

JOJOBA YAĞI

Güneşin zararlı UV ışınları cildinizde pek çok probleme yol açabilir. Jojoba yağı güneş koruyucu kremlere alternatif olarak kullanılabilecek doğal bir koruyucu bakım ürünüdür. Aynı zamanda güneş yanıklarının tedavisinde de kullanılır.

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En Doğalı Varken Güneş Kremlerine Dünyanın Parasını Vermeyin
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