banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
banner405

Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Hangi ayda hangi balık yenir? İşte Ekim ayının balıkları...

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:58
Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Uzmanlara göre her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının Nisan ve Ekim ayları arasına denk gelmesi... Yumurtlama dönemindeki balıkları yemeniz deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemeniz bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden oluyor. İşte bunlara sebep olmamak için ekim ayında bu balıkları tüketin:

1 / 19

  • Barbunya

    Ilık ya da sıcak denizlerin çamurlu ve kumlu sahillerinde 300 metre derinliklerde yaşayan pembe, kırmızı renkleri olan balığa barbunya balığı adı verilir. Mullidae familyasına ait balığın Latince ismi Mullus Barbatus'tur. Barbunya balığı; kepez barbunyası, çalı barbunyası, sultan balığı, asıl barbunya gibi isimlerle de anılır.

    2 / 19

  • Malzemeler

    1 kg balık (kılçıksız fileto olarak hazırlanmış)

    2 su bardağı un

    1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı füme paprika

    2 yumurta

    2 su bardağı panko ekmek kırıntısı

    1 avuç ince kıyılmış dereotu

    1 çay bardağı kızartmalık yağ

    Yapılışı

    Önce kılçıkları iyice temizlenmiş balıkları parmak şeklinde ince uzun dilimleyin. Balığı tuzlamak ve balığı en az 10 dakika bekletmek balığın etini biraz sıkılaştırır. Sonra bir tabakta un ve baharatları karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tabakta iyice çırpın, dereotunu da farklı bir tabakta karıştırın. Balıkları önce baharatlı una bulayın üzerinde kalan fazla unu silkeleyin yumurtaya bulayın. Büyükçe bir tavada yağı ısıtılır, balıkları ısınan yağın içerisine partiler halinde, çok kalabalık olmayacak, hatta daha kesin tarif etmek için, birbirlerine değmeyecek şekilde, dış katmanları hafifçe altın rengi ile kahverengi arası bir renk alana kadar iki yüzlerini de kızartılır.

    3 / 19

  • İstavrit

    Sarıkanat ya da sarıkuyruk olarak bilinen istavrit türü, yan çizgisinin uzunluğu ile karagöz istavritten ayrılmaktadır. İstavrit balığının yüzgeçleri üzerinde birer siyah benek bulunmaktadır. Hızlı yüzücü balıklar arasında kabul edilmektedirler. Sürü halinde gezmeleri ve su altında toplu hareketleri yüzeye yakın oldukları için görenlerin dikkatini çeker.

    4 / 19

  • Kağıtta istavrit tarifi

    Yarım kilo istavrit

    1 yemek kaşığı zeytin yağı

    Birer çay kaşığı tuz, pul biber

    Fırın kağıdı

    Yapılışı

    Balıkları temizleyip bol suda yıkadıktan sonra iyice süzdürün. Bir tepsiye yağlı kağıdı yayın ve balıkları dizin. Ayrı bir kasede yağ, tuz ve biberi karıştırıp bir fırçayla balıklara sürün. Kağıdı kenarlarından kapatıp paket yapın. 250 derecelik fırında ilk 20 dakika kapalı pişirin sonra üzerini açıp 15 dakika daha pişirin ve servis edin.

    5 / 19

  • İzmarit

    İzmarit balığı ülkemizin yerli balıklarındandır. İzmarit balığının küçüğü "kancur" olarak adlandırılır. Büyükleri ise kanal izmariti olarak bilinir. Vücudu yanlamasına yassı bir haldedir ve her iki tarafta kare şeklinde iz bulunur. Boyu ortalama 15 cm civarına ulaşır. Oldukça hareketli ve dinamik bir balık türüdür. Yaz mevsimi geldiğinde sahil kenarlarına kadar çıkabilir. Eti beyaz ve oldukça lezzetli olan izmarit balığı, neredeyse 10 yıl yaşayabilir.

    6 / 19

  • İzmarit balığı tarifi

    1 kg İzmarit balığı,

    1 su bardağı kızartma yağı,

    1 avuç un,

    Tuz,

    Limon,

    Maydanoz.

    Yapılışı

    Balığı temizleyip, yıkayıp suyunu süzdürün. Yemek zamanına 20 dakika kala tuzlayıp, biberleyin. Her tarafını una bulayıp kızdırılmış yağda her tarafını pembe renkte kızartın. Kağıt yayılmış tepsiye çıkarın. Servis tabağına zevkinize göre yerleştiriniz. Limon ve maydanoz dallarıyla süsleyebilirsiniz.

    7 / 19

  • Kılıç balığı

    Etleri kılçıksızdır. Sıcak ve ılık denizlerde yaşarlar. Atlas Okyanusu, Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege denizlerinde yaşarlar. Dünya üzerinde en zor avlanan balık türlerindendir.

    8 / 19

  • Kılıç balığı tarifi

    Malzemeler

    300 gr kılıç balığı fileto

    2 domates

    4 çarliston biber

    2 limon

    Zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

    Kırmızı soğan

    Limon

    Roka yaprakları

    Yapılışı

    İri parçalar halinde doğrayın. Sebzeleri yıkayıp kurulayın. Domatesleri dörde bölün. Çarliston biberlerin tohumlarını temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayın. Limonları uzunlamasına iri dilimlere kesin. Balıketi, limon, domates ve biber sıralamasıyla şişlere dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürün. Izgarada pişirin. Roka yaprakları, limon ve kırmızı soğan ile servis yapın.

    9 / 19

  • Levrek

    Levrek balığı, ılık ya da serin deniz sularını tercih eden beyaz etli bir balık türüdür. Tatlı su levreği ve kaya levreği yani granyöz olarak isimlendirilmiş farklı çeşitleri bulunmaktadır. Çiftlik levreği de ülkemizde yoğun olarak yetiştirilmektedir. En iyi tadı veren çeşidi deniz levrekleridir. Levrek balık türleri arasında lezzetli eti ile oldukça ünlüdür.

    10 / 19

  • Lüfer

    Lüfer, ülkemizdeki denizlerde yaşayan en lezzetli ve ekonomik değeri en yüksek olan balık türlerinin başında gelir. Lüfer, uzun vücutlu çenesi geniş ve dişleri sivri olan yırtıcı denebilecek bir deniz balığıdır. Dünya'da neredeyse tüm denizlerde yaşayan lüfer balığı ülkemizde de tüm denizlerde avlanabilir. Türk balıkçılık tarihinde ve literatüründe çok önemli bir yeri bulunan lüfer, Türk mutfağının da en lezzetli balıklarından biridir.

    11 / 19

  • Malzemeler

    1 adet levrek

    2 adet kuru soğan

    2 adet iri domates

    8-10 dal maydanoz

    1 adet defne yaprağı

    Yarım limon

    4 çorba kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı tuz

    Yapılışı

    Soğan yarım ay şeklinde doğranır. Tavaya zeytinyağı konur, ısınınca soğan atılır, şeffaflaşana kadar kavrulur. Orta büyüklükteki toprak güvecin dibine kavrulan soğanın yarısı konur. Üzerine sırasıyla temizlenmiş levrek, halka doğranmışdomates, bütün maydanoz dalları, halka doğranmış limon, kalan kavrulmuş soğan ve defne yaprağı üst üste yerleştirilir. En üste tuz serpilir. Güvecin kapağı kapatılır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verilir. 40-45 dakika pişirilir.

    12 / 19

  • 4 Adet lüfer

    4 Çorba kaşığı Un
    Tuz
    Pulbiber
    2 Adet Limon Suyu
    Yarım Su Bardağı Kıyılmış Maydanoz
    Taze fesleğen
    5 Çorba kaşığı margarin

    Önce ızgarayı yakın. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı margarinle ile yağlayın. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. Unu ve tuzu birlikte eleyip, biberi karıştırın. Limon suyunu 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp, kalanını balıkların üzerine serpin.
    Balıkları una bulayıp, fazla ununu silkeleyin. 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü margarin olacak şekilde bir sos hazırlayın.
    Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. Balıklar pişerken, temiz bir fırçayla ara sıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları, altüst ederek, diğer yanlarını da 5 dakika pişirin.
    Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Kalan limon suyu - margarin karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin. Izgara lüferleri, taze fesleğenle sıcak olarak servis yapın.

    13 / 19

  • Mercan balığı

    Ekonomik değeri oldukça yüksek ve lezzetli bir türdür. Pullarla kaplı olan vücuduna, üst kısmı daha koyu olmak üzere baskın bir pembe renk hâkimdir. Gövdenin üst orta bölümünde küçük, belli belirsiz bir sarı nokta bulunur. İyi gelişmiş gözler başın sırt bölgesine yakın konumlanmıştır. Göğüs yüzgeci çok belirgin olup, uzunluğu anüs bölgesinin gerisine kadar uzanır. Kuyruk yüzgecinin arka uçlarının orta bölümleri siyah iken uçları beyazdır.

    14 / 19

  • Malzemeler

    1 kg. mercan balığı,

    1 su bardağı kızartma yağı

    1 avuç un,

    Tuz, limon, maydanoz

    Yapılışı

    Balığı temizleyip, yıkayıp suyunu süzün. Yemek zamanına 20 dakika kala tuzlayıp biberle­yin. Her tarafını una bulayıp kızdırılmış yağ­da her tarafını pembe renkte kızartın. Kâğıt yayılmış tepsiye çıkarın. Limon, maydanoz dallarıyla süsleyebilirsiniz.

    15 / 19

  • Palamut

    Palamut balığı büyük balık türü olması nedeniyle bir hamsi veya istavrit gibi kilo kilo satılmaktan ziyade tek tek satılmaktadır. Palamut balığı ülkemizin bütün denizlerinde bulunur. Fakat Karadeniz ve Marmara palamudu diğer denizlerde bulunan palamutlara nazaran daha lezzetlidir. Tava ve fırında yapılması halinde çok lezzetli olmaktadır. Eylül ve şubat arasında ızgarası çok lezzetlidir.

    16 / 19

  • Malzemeler

    4 tane temizlenmiş palamut

    2 adet soğan

    2-3 diş sarımsak

    1 büyük domates

    2 adet çarliston biber

    1 tane limon

    Zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

    Tereyağı

    Yapılışı

    Büyük borcamımıza folyo kağıdı serin. Temizlenmiş balıkları fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Hem dışına hem de içine karabiber ve tuz serpin, folyo kağıdın içine balıkları dizin. İnce dilimlediğimiz domates, biber, soğan, limon dilimlerini ve sarımsakları yerleştirin. En son tereyağını her yere gelecek şekilde dağıtın ve folyo kağıdı sıkıca kapatın. 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

    17 / 19

  • Torik

    Bu balık türünün avlanma dönemi ağustos olduğundan, genelde eylül ve şubat arasında tüketimi yaygındır. İçerdiği Omega 3 yağı, vücudun kendi üretemediği bir yağ olduğundan balık sayesinde alınır ve vücuttaki doku hücrelerini anne karnından başlayarak sağlamlaştırır, yeniler.

    18 / 19

  • Malzemeler

    1 adet büyük boy torik balığı temizlenmiş

    2 adet domates

    2 adet soğan

    1 adet limon

    Yarım demet maydanoz

    Tuz

    2 kaşık ayçiçek yağı

    19 / 19

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KANSER AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ!
KANSER AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ!
Kanser hastalarını sevindiren haber! Olumlu sonuçlar verdi
Kanser hastalarını sevindiren haber! Olumlu sonuçlar verdi
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
“Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiştir”
“Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiştir”
Avusturya'nın Başkentinde Maymun Çiçeği Vakası Görüldü
Avusturya'nın Başkentinde Maymun Çiçeği Vakası Görüldü
Gizemli hastalık panik yaratıyor!
Gizemli hastalık panik yaratıyor!
En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin
En doğalı varken güneş kremlerine dünyanın parasını vermeyin
Türk araştırmacıların keşfi...Migrene yeni tedavi yolları
Türk araştırmacıların keşfi...Migrene yeni tedavi yolları
Araştırma: Gürültü kirliliği kalp krizi riskini artırıyor
Araştırma: Gürültü kirliliği kalp krizi riskini artırıyor
Doç. Dr. Kerem Teralı'dan ‘alzheimer nedenleri ve risk faktörleri’ üzerine açıklama
Doç. Dr. Kerem Teralı'dan ‘alzheimer nedenleri ve risk faktörleri’ üzerine açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim