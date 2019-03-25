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“Düşük karbondihratlı diyet kalp krizi riskini artırıyor”

“Düşük karbondihratlı diyet kalp krizi riskini artırıyor”

25 Mart 2019 Pazartesi 09:25
“Düşük karbondihratlı diyet kalp krizi riskini artırıyor”

Diyetisyen İdil İmamoğlu, günümüzde gençler tarafından 'ekmek yemiyorum' gibi sık tekrarlanan söylemlerin ve internetten gelişi güzel bir şekilde seçilip uygulanan diyetlerin çok yanlış olduğunu belirtti.

Beslenme tedavisinin bireye özgü olması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: 

"Yani kişinin zayıflama, kilo alma veya başka bir maksatla beslenme tedavisine ihtiyacı varsa bir kere bu noktada mutlaka uzmanından bu konuda destek almaları gerekiyor. Karbonhidrat kullanımı derken de biz karbonhidrat ihtiyacının basit şekerlerden gelmesini istemiyoruz. Şeker, şekerli gıdalar, meyve suları, meşrubatlardan gelmesini istemiyoruz. Burada önemli olan sağlıklı kaynakların, tahılların, baklagillerin, mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin diyette daha ağırlıklı tüketilmesi ve günlük enerji ihtiyacının ortalamada yüzde 50'sinin bu kaynaklardan sağlanması son derece önemli."

İmamoğlu, diyette karbonhidratların fazla kısıtlanmasının da kalpte ritim bozukluklarına neden olduğunu söyleyerek, "Bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Aslında bireylerin beslenmesinde karbonhidrat ihtiyacının yüzde 40-60 arasında karşılandığında bu riskin en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevenin dışında karbonhidrat tüketimlerinde riskin arttığı görülüyor" dedi.

Son Güncelleme: 25.03.2019 10:35
Anahtar Kelimeler:
Düşük Karbonhidratlı Diyet
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