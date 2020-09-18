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Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Dr. Nabarro: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, dünyanın daha koronavirüs salgınının başında olduğu uyarısında bulundu.

18 Eylül 2020 Cuma 08:40
Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Dr. Nabarro: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
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İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Nabarro, "Bu korkunç durum salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü. Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz" dedi.

"Hepimiz mevcut durumu korkunç, utanç verici buluyoruz" diyen Dr. Nabarro, "Bir sağlık meselesi öylesine kontrolden çıktı ki, şimdi dünyayı sarsıyor" ifadelerini kullandı.

'Bu korkunç durum önlenebilirdi'

Koronavirüs salgınının dünyayı yalnızca resesyona sürüklemeyeceği uyarısını yapan Dr. Nabarro, "Muhtemelen yoksulların sayısını ikiye katlayacak, yetersiz beslenen insanların sayısını ikiye katlayacak, yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak, birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak devasa bir ekonomik daralmaya sürüklüyor" yorumunu yaptı.

Dr. Nabarro, "Hiçbirimiz böyle bir şeyi tasavvur edemezdik. Durum bilim kurgu filmlerinkinden daha korkunç ve daha başlangıcındayız" dedi ve ekledi:

 

"Dünyaya vereceği zararları daha yeni görmeye başlıyoruz. Avrupa'da her şeyin geri dönüşüne tanık olduğumuz bu aşamada, durum daha da kötüleşiyor."

Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Dr. David Nabarro.

KAYNAK,GETTY IMAGES

Hükümetlerin salgına ilişkin hazırlıklarını da eleştiren Dr. Nabarro, "Pandemi hazırlıklarına daha fazla yatırım yapılsaydı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak'ta yaptığı acil durum uyarılarına daha fazla tepki verseydi bu durum önlenebilirdi" dedi.

Dünyada Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı 29 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 928 bini aştı. Karantina önlemleri nedeniyle tüm dünyada ekonomik zorluklar baş gösterirken, hükümetler destek paketleri açıklayarak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışıyor.

Öte yandan koronavirüse karşı aşı çalışmaları hız kazanmasına rağmen henüz bir aşı adayı testlerin tümünü tamamlayıp yaygın dolaşıma sokulmuş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Dr. David Nabarro
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