Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
352 bin 960 TL'yi cebe attı
352 BİN 960 TL'Yİ CEBE...
banner282
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!

Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!

02 Mart 2019 Cumartesi 12:09
Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!

Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!

Çoğunlukla ağız içinde, dudaklarda ve ağız çevresinde hafif bir kaşıntı olarak ortaya çıkan uçuklar, zamanla kabarcıklara ve ağrılı yaralara dönüşür. Ağrı ve acıların yanı sıra kişilerde estetik kaygılara sebep olan uçuklar, konuşma ve yemek yeme gibi eylemleri de zorlaştırır.

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan uçuk hakkında bilinmeyenleri ve uçuğun doğal tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocukluk döneminde vücuda alınan virüsler uçuğa sebep oluyor 

“Herpes Simpleks” olarak adlandırılan virüsler nedeniyle oluşan uçukların halk arasında korkulu rüyalar, stres ya da soğuk algınlığı gibi sebeplerle ortaya çıktığına inanılır. Bu inanışlar yanlış bir kanı değildir. Ancak yalnızca uçuk virüslerini harekete geçiren sebepler arasındadır. Fakat bilinmelidir ki ağız çevresinde çıkan uçukların temel nedeni, çocukluk döneminde istem dışı vücuda alınan uçuk virüsleridir. Yapılan araştırmaların sonuçları da uçukların, kişilerin genetik sistemlerinde yer alan kalıtsal bir durum olduğunu da gösteriyor.

Bağışıklığın düşmesi uçuk oluşumunu tetikleyebilir

Vücuda giren uçuk (herpes) virüsü, öncelikle yerleştiği bölgede enfeksiyon oluşturur. Daha sonra o bölgedeki sinirlere yerleşir. Vücudun bağışıklığının düştüğü durumlarda çoğalan bu virüs, uçukların oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca uykusuzluk, yorgunluk, aşırı stres, korku ve panik, soğuk algınlığı ve grip, aşırı güneş ışığı ve UV ışınları, hormonal değişimler ve dengesiz beslenme gibi durumlarda da vücuttaki uçuk virüsü yeniden aktif bir hal alabilir.

Çözüm için uçuğun çeşidi önem taşıyor

Uçuk virüsünden tamamen kurtulmanın günümüzde kesin bir yolu yoktur. Fakat uçuk oluşumlarını önlemeye, en azından azaltmaya yönelik yollar izlenebilir. Örneğin; strese bağlı gelişen uçuğun yeniden nüksetmemesi için stres sebepli durumlardan uzak durulmalı ve stresi azaltacak gevşeme teknikleri uygulanmalıdır. Uykusuzluk veya yorgunluk sebepli uçuklarda ise, kaliteli bir uyku sağlanmalı ve iyice dinlenilmelidir. Aşırı güneş ışığı ve UV ışınları sebepli uçuklarda ise dudak ve ağız çevresine yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulanabilir. Ayrıca şapka kullanarak direkt güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Uçuğu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, bu kişilerin makyaj malzemesi, tıraş bıçağı veya havlu gibi kişisel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Eller gün içerisinde sık sık yıkanmalı, dezenfekte edilmeyen ellerle ağız ve yüze temas edilmemelidir. Mevcut uçuklara ise asla dokunulmamalıdır.

Uçuk için evde yapılabilecek en doğal yöntemler!

Tüm önlemlere rağmen yine de uçuk oluşumu ile karşılaşılabilir. Uçuk tedavisi için de evde bazı tedavi yöntemleri denenebilir.

-Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

-Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir.

-En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Parkinson'a çare...
Parkinson'a çare...
Balığa limon sıkmayın
Balığa limon sıkmayın
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor
Araştırma: Kadın vücudu zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan eliyor
Araştırma: Kadın vücudu zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan eliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim