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22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
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DSÖ’den Delta varyantı uyarısı

Son dönemde birçok ülkede baskın hale gelen Delta varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamada bulundu.

22 Haziran 2021 Salı 21:57
DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
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Bulaşıcı delta varyantının, en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun corona virüs türü olduğunu söyleyen DSÖ direktörlerinden Dr. Mike Ryan, Delta varyantının "insanlar arasında daha çok yayıldığı için daha öldürücü olma" potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede etkili bir şekilde yayılan Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Örgüt, varyantın en savunmasız insanları seçmek için en hızlı ve en uygun corona virüs türü olduğunu söyledi.

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Dr. Mike Ryan düzenlediği basın toplantısında Delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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DÜNYA LİDERLERİNE VE HALK SAĞLIĞI YETKİLİLERİNE AŞI ÇAĞRISI

Ryan, “İlk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı, insanlar arasında daha hızlı bulaşabildiği için daha öldürücü olabilir” derken, “Varyant, sonucunda ciddi şekilde hastalanacak, hastaneye yatırılacak ya da hayatını kaybedebilecek insanları bulma potansiyeline sahip” diye konuştu.

Dr. Mike Ryan, dünya liderlerinin ve halk sağlığı yetkililerinin, Covid aşılarının bağışlanmasını ve dağıtımını sağlayarak virüse karşı savunmasız kişileri korumaya yardımcı olabileceğini söyledi.

‘KİŞİLERİ KORUYAMAMAK FECİ BİR AHLAKİ BAŞARISIZLIKTIR’

DSÖ'nün sağlık acil durumları programının yönetici direktörü Ryan, "Bu savunmasız kişileri, yani virüse karşı ön saflardaki kişileri koruyabiliriz" derken, " Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü t Ghebreyesus’un da tekrar tekrar söylediği gibi, bu kişileri koruyamamak, küresel düzeyde feci bir ahlaki başarısızlıktır" şeklinde konuştu.

DSÖ Cuma günü yaptığı açıklamada, Delta varyantının, dünyadaki vakalarda baskın varyant haline geldiğini söylemişti.

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