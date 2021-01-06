Dr. Cenkler: “Verem dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer alıyor”

Verem hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Cenkler; “TC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye’de tüberküloz insidans hızı 100000 nüfusta 16 olduğunu açıkladı. Bu sayı ise nüfusa yaklaşık 13000 yeni verem hastasının eklendiği demektir”

Veremin hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere bütün organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Cenkler, hastalığın dünyada ilk 10 ölüm sebebi arasında yer aldığını ifade etti.

Cenkler veremin yayılma hızları hakkında yaptığı açıklamalarda; “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm ülkeler için tahmini Tüberküloz(TBC) insidans hızı (TBC görülme sıklığı) dünya genelinde 2018 yılında 100.000’de 132’dir.Türkiye ‘nin de içinde yer aldığı 53 ülkeden oluşan DSÖ Avrupa bölgesinde TBC insidans hızı ortalama 100.000’de 28 iken, Türkiye ‘de bu hız 100.000’de 16’dır. Son 14 yıl içerisinde Türkiye’de insidans hızı %54 oranında azalmıştır.

Verem hastalığına bağlı ölüm hızları hakkında açıklama yapan Cenkler; “Mortalite (ölüm) hızı; teşhis ve tedavideki modern ve kaliteli hizmetler sonucunda dünya genelinde 100.000’de 20, Avrupa bölgesinde 100.000’de 3 iken, Türkiye’de ise bu oran 100.000’de 1 in altındadır” dedi.