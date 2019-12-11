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'Doymuş ve trans yağlar alzaymırı tetikliyor'

Alzaymırdan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, aşırı trans yağ tüketiminin alzaymıra neden olabileceğini söyledi.

'Doymuş ve trans yağlar alzaymırı tetikliyor'

Alzaymırdan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, aşırı trans yağ tüketiminin alzaymıra neden olabileceğini söyledi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:16
'Doymuş ve trans yağlar alzaymırı tetikliyor'

Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Nurşen Borand, nöronların sağlıklı yaşlanabilmesi için yaşam tarzının önemli olduğuna dikkat çekti. Borand, "Doymuş ve trans yağ tüketiminin azaltılması, çeşitli sebze ve meyvelerin, çok renkli salataların tüketiminin arttırılması, B ve D vitamini eksikliklerinin giderilmesi, toksik ve ağır metal alımından kaçınılması beynimizi sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır" dedi.

Alzaymır hastalığının halk arasında bunama olarak tabir edilen demans hastalığı yelpazesi içinde en sık görülen hastalık olduğunu belirten Borand, "Türkiye Alzaymır Prevalans Çalışması sonuçlarına göre, toplam bunama prevalans oranları, 80 yaş üstü erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 25 olarak saptanmıştır" şeklinde konuştu.

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Normal yaşlanma süresince beyinde yapısal değişikliklerin olduğunu; ancak bilinçsel yetilerde belirgin bir kayıp olmadığını söyleyen Borand, "Alzaymır hastalarında kayıp sıklıkla bellek alanında kendini gösterir. Eşyalarını kaybetme, koyduğu yeri unutma, konuştuğunu sık tekrarlamalar, ocağın altını açık unutma, alışverişte eşyaların veya para üstünün unutulması gibi sorunlarla karşılaşılır. Günlük aktivitelerde bozulma, önceden kazandığı becerilerin kaybı görülür. Davranışsal bozulma sıklıkla eşlik eder. İlerleyen dönemlerde düşünce bozukluğu da eklenebilir” dedi.

Alzaymırın bilinen kesin bir tedavisi olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Nurşen Borand, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ağızdan ve bant şeklinde ilaç uygulamaları şeklinde semptomatik tedavi yaklaşımları vardır. Bu tedaviler hastalığın gidişine veya eşlik eden hastalıklarına göre seçilir. Hafif egzersizler, kültürel faaliyetler, yap-boz tarzı oyunlar tedavi sürecine katkı sağlıyor. Bu tip yardımcı yöntemler kendine güven duygusunu geliştirir. Hastanın uyumunu sağlar ve hayatın içinde kalmasına yardımcı olur. Bakıcı yükünü azaltır."

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