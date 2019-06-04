Dolum parfüm kullananlar dikkat!

"Orijinaline en yakın" olarak tanıtılan ve özellikle bayram ile özel günler öncesinde piyasada çokça rastlanılan açık parfümlerin sağlık açısından son derece zararlı olabileceği bildirildi.



Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, açık parfümlerin cilt için son derece zararlı olabileceğini, bazı hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi.

Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "doğal veya sentetik kokulu yağlar, su ve alkolün belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen hoş kokulu sıvılar" olarak tanımladığı parfümün seçiminin büyük önem taşıdığını belirtti.



Türkiye'de 1995 yılından itibaren açık parfüm satışına başlandığını, son dönemlerde ise neredeyse her köşe başında açık parfüm satan büfelere rastlandığını anlatan Kiraz, düşük fiyatı ve orijinaline yakın kokusu nedeniyle tercih edilen bu ürünlerin bayram ve özel günler öncesinde önemli oranda tüketildiğini gözlemlediklerini kaydetti.



Kozmetik ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kiraz, bu tür ürünlerde katkı maddelerin bulunduğunu, toksik maddelerin sağlık açısından son derece zararlı olduğunu ifade etti.



Açıkta satılan bu tür parfümlerin ciltte alerjiden, lekelenmeye kadar onlarca soruna neden olabileceğine dikkati çeken Evci, şunları söyledi:



"Parfümde bulanan bazı maddeler kızarıklık, kaşıntı ve alerjik egzemaya yol açabiliyor. Açık parfümün hazırlanışında kullanılan su bile sağlıklı olmalıdır. Her yabancı madde gibi tenimize değen açık parfümler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir, koku aracılığıyla akciğer hastalıklarına zemin hazırlayıcı veya var olan hastalıkları tetikleyici olabilirler. Baş ağrısı, migren ağrılarında artış gibi belirtiler verebilir. Sonuçta bir kimyasal maddenin etkisinde kalıyorsunuz."Kiraz, piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin mutlaka "İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna" göre üretiminin yapılması gerektiğini vurguladı.Yönetmelik ekleri incelendiğinde kozmetiklerin içinde bulunması ve bulunmaması gerekenler, üretim yerlerinde uyulması gereken şartlar, denetim mekanizması ve benzeri hususların açıkça yer aldığını hatırlatan Kiraz, uygun olmayan üretim ve sağlıksız mamüllerin önüne geçilmesi için sıkı denetim mekanizmalarının şart olduğunu belirtti.ADÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şendur da, orijinal parfümde birçok kimyasal madde bulunduğunu, sahte üretimlerinde ise bu oranın ve çeşidin daha fazla olduğuna dikkati çekti. Şendur, "Açık veya sahte diyebileceğimiz parfümlerde kimyasal madde oranı çok daha fazla. Bu ürünler deride çok büyük hasar bırakabilir. Özellikle yanma, kızarıklık, şişlik, yanık gibi etkiler meydana getirebiliyor. Uzun dönem kullanıldığında özellikle boyun ve yüz bölgelerinde kalıcı lekelenmelere yol açıyor. Ancak bu tür sağlıksız parfüm kullananlar 'deride kızarıklık ve yanma' şikayetiyle hastaneye başvurmasına rağmen, kalıcı lekelerin hemen ortaya çıkmadığı için anlayamıyor. Açık parfüm kullanmak cildinize, derinize, en hassas bölgelerinize zarar verme anlamına geliyor ve farkında olmadan doğal görünümünüzü de bozabiliyor" dedi.