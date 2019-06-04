banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
246.090
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3370
EURO
6.5566
Dede torununu son anda boğulmaktan kurtardı
DEDE TORUNUNU SON ANDA BOĞULMAKTAN...
Sınırda yine kaçak et!
SINIRDA YİNE KAÇAK ET!
Gözyaşları arasında toprağa verildi
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Gazimağusa’daki kurşunlama olayında 3 zanlı tutuklandı
KURŞUNLAMA OLAYINDA 3 ZANLI TUTUKLANDI
banner306

Dolum parfüm kullananlar dikkat!

Dolum parfüm kullananlar dikkat!

04 Haziran 2019 Salı 15:06
Dolum parfüm kullananlar dikkat!

"Orijinaline en yakın" olarak tanıtılan ve  özellikle bayram ile özel günler öncesinde piyasada çokça rastlanılan açık  parfümlerin sağlık açısından son derece zararlı olabileceği bildirildi. 
 
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim  Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, açık parfümlerin cilt için son  derece zararlı olabileceğini, bazı hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi. 

Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "doğal veya sentetik kokulu  yağlar, su ve alkolün belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen hoş kokulu  sıvılar" olarak tanımladığı parfümün seçiminin büyük önem taşıdığını belirtti. 
 
Türkiye'de 1995 yılından itibaren açık parfüm satışına başlandığını,  son dönemlerde ise neredeyse her köşe başında açık parfüm satan büfelere  rastlandığını anlatan Kiraz, düşük fiyatı ve orijinaline yakın kokusu nedeniyle  tercih edilen bu ürünlerin bayram ve özel günler öncesinde önemli oranda  tüketildiğini gözlemlediklerini kaydetti. 
 
Kozmetik ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen  Prof. Dr. Kiraz, bu tür ürünlerde katkı maddelerin bulunduğunu, toksik maddelerin  sağlık açısından son derece zararlı olduğunu ifade etti. 
 
Açıkta satılan bu tür parfümlerin ciltte alerjiden, lekelenmeye kadar  onlarca soruna neden olabileceğine dikkati çeken Evci, şunları söyledi: 

banner317
"Parfümde bulanan bazı maddeler kızarıklık, kaşıntı ve alerjik  egzemaya yol açabiliyor. Açık parfümün hazırlanışında kullanılan su bile sağlıklı  olmalıdır. Her yabancı madde gibi tenimize değen açık parfümler, alerjik  reaksiyonlara yol açabilir, koku aracılığıyla akciğer hastalıklarına zemin  hazırlayıcı veya var olan hastalıkları tetikleyici olabilirler. Baş ağrısı,  migren ağrılarında artış gibi belirtiler verebilir. Sonuçta bir kimyasal maddenin  etkisinde kalıyorsunuz." 
 
Kiraz, piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin mutlaka "İyi İmalat  Uygulamaları Kılavuzuna" göre üretiminin yapılması gerektiğini vurguladı. 
 
Yönetmelik ekleri incelendiğinde kozmetiklerin içinde bulunması ve  bulunmaması gerekenler, üretim yerlerinde uyulması gereken şartlar, denetim  mekanizması ve benzeri hususların açıkça yer aldığını hatırlatan Kiraz, uygun  olmayan üretim ve sağlıksız mamüllerin önüne geçilmesi için sıkı denetim  mekanizmalarının şart olduğunu belirtti. 
 
Doğal görünümü bozuyor 
 
ADÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şendur  da, orijinal parfümde birçok kimyasal madde bulunduğunu, sahte üretimlerinde ise  bu oranın ve çeşidin daha fazla olduğuna dikkati çekti. Şendur, "Açık veya sahte  diyebileceğimiz parfümlerde kimyasal madde oranı çok daha fazla. Bu ürünler  deride çok büyük hasar bırakabilir.  Özellikle yanma, kızarıklık, şişlik, yanık  gibi etkiler meydana getirebiliyor. Uzun dönem kullanıldığında özellikle boyun ve  yüz bölgelerinde kalıcı lekelenmelere yol açıyor. Ancak bu tür sağlıksız parfüm  kullananlar 'deride kızarıklık ve yanma' şikayetiyle hastaneye başvurmasına  rağmen, kalıcı lekelerin hemen ortaya çıkmadığı için anlayamıyor. Açık parfüm  kullanmak cildinize, derinize, en hassas bölgelerinize zarar verme anlamına  geliyor ve farkında olmadan doğal görünümünüzü de bozabiliyor" dedi. 

Son Güncelleme: 04.06.2019 15:09
Anahtar Kelimeler:
Dolum Parfüm Zararları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Dil kanserinin en erken belirtileri
Dil kanserinin en erken belirtileri
Uzmanlar uyardı: Bayramda gazlı içecek yerine su için
Uzmanlar uyardı: Bayramda gazlı içecek yerine su için
Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata
Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata
Dikkat! komaya sokabilir
Dikkat! komaya sokabilir
"Sigara körlüğe de yol açıyor"
"Sigara körlüğe de yol açıyor"
Bu yiyecekler reflüyü tetikleyebiliyor
Bu yiyecekler reflüyü tetikleyebiliyor
"Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın"
"Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim