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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel, birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Gürel, diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlışı söyledi sıraladı; 

“1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim 

2. Sadece su içersem zayıflarım 

3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm 

4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim 

5. Bol bol soda içersem zayıflarım 

6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım 

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7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır 

8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim 

9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım 

10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem 

11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim. 

12. Su bile bana kilo yapıyor 

13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum 

14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım 

15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm.” 

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