banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Çaldığı tekneyi başkasına sattı
ÇALDIĞI TEKNEYİ BAŞKASINA SATTI
Kaçak Khan 3 gün tutuklu
KAÇAK KHAN 3 GÜN TUTUKLU
İskele'de denetim
İSKELE’DE DENETİM
Haspolat'ta balıkçı teknesi hırsızlığı!
HASPOLAT'TA BALIKÇI TEKNESİ HIRSIZLIĞI!
banner307

Diyabetin 10 önemli belirtisi

Diyabetin 10 önemli belirtisi

16 Haziran 2019 Pazar 16:35
Diyabetin 10 önemli belirtisi

Diyabet neden artıyor?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, günümüzde diyabetin artış sebebi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Vücudumuzun tolere edemeyeceği kadar şeker, hiç olmadığı kadar karbonhidrat tükettiğimize dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu yüzden Tip 2 diyabet yaygın” dedi ve şunları anlattı:

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri… Ülkemizde
7 milyonun üzerinde diyabet hastası var ve yaklaşık 3 milyon kişi de diyabetli olduğunu bilmiyor! Peki bu hastalık neden bu kadar yaygın? Hangi belirtilerle kendini gösterir? Doğal tedavi yolları var mıdır? İşte Mutluluk Kürleri 2 adlı kitabında tüm bu soruları yanıtlayan Dr. Aktaş'tan çarpıcı açıklamalar…

AYARLARIMIZ BOZULUYOR

İçi şeker dolu gazlı içecekler, çikolatalar, tatlılar, bol glutenli ekmek, makarna, pizza, mısır şurubu dolu işlenmiş gıdalar derken sürekli bir şeker ve gluten bombardımanıyla karşı karşıyayız. Yediğiniz tuzlu bisküvi veya ketçap bile mısır şurubu içeriyor. Marketten aldığınız doğranmış donuk patateslerde bile gluten var. Bu yüzden, aslında mükemmel bir şekilde tasarlanmış olan vücudumuzdaki sistemlerin ayarı bozuluyor, kafası karışıyor… Yüz binlerce yıldır şekerini, enerjisini yediği sebzeden, belki bir-iki tane meyveden, hayvansal yağlardan, kuru yemişten, etten almaya alışmış bir sisteme bu kadar fazla şeker yüklerseniz, önce insülin metabolizması bozulur, insülin direnci ve fazla kilolar sorunu derinleştirir, en sonunda da tip 2 diyabet hastası olursunuz.

SAKIN HAFİFE ALMAYIN

Tip 2 diyabeti mutlaka ciddiye alın. Çünkü bu hastalık;

banner317
*Kalp krizinden Alzheimer'a kadar pek çok hastalığın arkasındaki esas sorumlu insülin direnci ve diyabettir.

*Diyabetin kansere yakalanma riskini artırdığını gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var.

*Dünyada bir numaralı ölüm sebebi olan kalp-damar hastalıklarının en başta gelen sebebi diyabettir.

*Diyabetli hastanın sadece kan şekeri yüksek değildir. Bu hastaların ayaklarında yaralar çıkar, böbrek yetmezliği oluşur, gözleri hasar görür.

Bu 10 işarete dikkat!

1) Sabahları yataktan kalkmakta bile zorlanıyor; kendinizi hep bitkin hissediyorsanız,
2) Kilo probleminiz var ve bu kilolar da özellikle de bel ve göbek çevresinde toplanıyor; kolay kilo alıyor ama zor veriyorsanız,
3) Açlığa tahammülünüz yok. Bir öğün bile kaçırdığınızda elleriniz titriyor; bayılacak gibi oluyor ve sinirli
birine dönüşüyorsanız,
4) Canınız hep unlu, tatlı şeyler yemek istiyor. Ekmek, pilav, makarna, börek, çörek, çikolata olmadan duramıyorsanız,
5) İştahınızı kontrol edemiyor; yedikçe daha çok yemek istiyorsanız,
6) Yemek sonrası uykunuz geliyor; televizyonun karşısında uyuyakalıyorsanız,
7) Konsantrasyon probleminiz var; unutkanlıktan şikayet ediyorsanız,
8) Çok sık susuyor ve çok su içiyorsanız.
9) Geceleri uykunuzdan ter içinde uyanıyor ve kendinizi yine buzdolabının önünde buluyorsanız,
10)Çok sık idrara çıkıyorsanız henüz diyabet teşhisi konmamış olsa bile, yolculuğun çoktan başladığı söylenebilir…

Anahtar Kelimeler:
DiyabetŞekerşeker Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
‘Yapay kalp pompası’ üretildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim