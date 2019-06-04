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Dil kanserinin en erken belirtileri

Dil kanserinin en erken belirtileri

04 Haziran 2019 Salı 09:48
Dil kanserinin en erken belirtileri

Dil kanserinin ne olduğunu ne gibi belirtiler verdiğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak dil kanseri son zamanlarda çok fazla çoğalmaya başlayan kanser türleri arasına girmeye başladı. Peki nedir bu dil kanseri, nasıl belirtiler verir diyorsanız işte dil kanserinin en sinsi belirtileri…

Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen dil kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle dil kanseri semptomlarını bilmenin çok önemli olması kadar, erken tedavi etmek de çok önemlidir.

Yapılan araştırmalar sonucunda dil kanserinin erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıkmıştır. Dil kanseri çok sinsi seyirli bir hastalıktır ve tehlikeli hale gelmesi uzun yıllar sürmektedir. Bu nedenden dolayı en erken evrede tanımak oldukça önemlidir. 

 Boğaz ağrısı

Dil kanserinin belirtisi sadece dil üzerinde meydana gelmez.  Boğaz kısmında meydana gelen geçmeyen şişlik ve yutkunurken meydana gelen yanma hissi dil kanserine işaret ediyor olabilir. Ağrı yoğunluğuna ve süresine dikkat edin.

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Bir haftadan uzun sürerse ve dilinizdeki lekeler gibi başka semptomlar da görürseniz, muhakkak bir doktora görünmelisiniz.

İlaç tedavisine cevap vermeyen uçuk ve yaralar 

Ağız çevresinde ve ağzın iç kısmına yayılan yaralar çoğu zaman önemsenmez. Ancak bu yaraları görmezden gelmemek gerekmektedir.  Eğer ağız dışında ve iç kısmında sürekli olarak yaralar meydana geliyorsa ve ilaç tedavisine de cevap alamıyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.

Ağızda kötü koku

Ağzınızda kanlı bir tat almaya başladıysanız ve birçok ürün kullanmanıza rağmen ağız kokusunu geçiremiyorsanız uzman bir hekime görünmeniz gerekebilir.

Anahtar Kelimeler:
Dil Kanseri
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