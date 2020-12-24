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Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?

Avrupa Kıtası’ndaki corona virüs kaynaklı ilk vakanın ve ilk ölümün görüldüğü Fransa’da Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmada, Covid-19’un en çok nerede ve kimden bulaştığına dair bulgular ortaya konuldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:03
Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz?
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YÜZDE 65 KAPTIĞI KİŞİYİ BİLİYOR YA DA TAHMİN EDİYOR

Institut Pasteur tarafından gerçekleştirilen ve 17 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında corona virüs hastası olan 30 bin 330 kişi üzerinden yapılan çalışmaya katılanlardan yüzde 62'si kadın, yüzde 72'si ise 29-58 yaşlarında kişilerden oluştu.

Corona virüsü kimden kaptınız sorusuna cevap veren katılımcılardan yüzde 65’i virüsü nereden kaptıklarını bildiklerini ya da tahmin ettiklerini belirtti. Corona virüs riski taşıyan fiiller gerçekleştirdiklerinin farkında olduklarının altını çizen yüzde 44’lük dilim, maske takmadıklarını, fiziksel mesafeye uymadıklarını ve virüs ihtimali olan ya da virüslü olduklarını bildikleri kişinin izolasyonuna dikkat etmemesi sebebiyle tanıdıkları bir kişiden virüs kaptıklarını belirtirken yüzde 21’lik bir kısım, enfeksiyonu kaptığından şüphelendiği bir kişi olduğunu açıkladı. Yüzde 35’lik bir kısım ise corona virüsü nereden kaptıklarını tahmin edemediklerini belirtti.

Araştırma: Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz? - 2

YÜZDE 46 İŞ HAYATINDA, YÜZDE 33 AİLE, YÜZDE 20 ARKADAŞLAR

Corona virüsü nerede kaptınız sorusuna ise katılımcılar, bir kişiden şüphelendiğini ya da direkt olarak virüsü kaptığı kişiyi bildiğini açıklayan yüzde 65’lik kısımdakilerin yüzde 33,1’i ailesinden virüsü kaptığını belirtti. Yüzde 28,8’lik dilim virüsü, iş hayatındaki bir kişiden kaptığını söylerken arkadaş çevresinden virüsü kaptıklarını belirtenler ise 20,8 oldu. Yüzde 17,3’lük dilim ise iş hayatındaki toplantılar, yemekhaneler ve ortak ofislerden kaptıklarını açıkladı.

Araştırma: Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz? - 3

YÜZDE 64’LÜK KISIM: EŞİMDEN BULAŞMIŞTIR

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Corona virüsü nereden kaptığı hakkında herhangi bir fikri olmayan yüzde 35’lik kesimin içerisinde yüzde 64’lük bir kesim virüsü eşlerinden kapmış olabileceğini söyledi. Çevresinde corona virüs hastası olduğu tahmin edilen kişilerin sadece yüzde 51’inin kendilerini izole ettikleri açıklanırken katılımcılar çocuklarından virüs kapmadıklarına emin olduklarını belirtti.

Araştırma: Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz? - 4

EN ÇOK BULAŞ İŞ TOPLANTILARI VE EVDE TOPLUCA YENEN YEMEKLER

Araştırmada, idari ve ticari yöneticiler, sanayi işçileri, sürücüler, ara sağlık ve sosyal hizmet elemanlarının corona virüs kapma ihtimallerinin diğer mesleklerden daha yüksek olduğunun altı çizilirken analiz edilen tüm koşullar ele alındığında iş toplantıları ve evde düzenlenen toplu yemekler corona virüsün en çok bulaştığı yerler olarak belirtildi.

Araştırma: Covid-19'u nerede ve kimden kapıyoruz? - 5

‘BU ARAŞTIRMA DOĞRU ÖNLEMLERİ MÜMKÜN KILAR’

Institut Pasteur'da Gelişen Hastalıklar Epidemiyolojisi Birimi Direktörü Arnaud Fontanet, “Bu çalışma, corona virüsün en çok evdeki özel yemeklerde ve iş toplantılarında bulaştığını ortaya koyuyor. Noel’de ve tatil sezonlarında bu buluşmaların sayısını en aza indirgemek çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.

Fransa Sağlık Bakanlığı solunum hastalıkları ve aşı birimi başkanı Daniel Lévy-Bruhl ise, “Bu tür bir çalışma ve çalışmanın sonuçları, bu virüsün bulaşma mekanizmalarını daha iyi anlamak için önemli. Bu bilginin paylaşılması bulaşmanın önlenmesi açısından önerilerin rafine edilmesini ve böylece herkesin duruma bağlı olarak doğru önlem eylemlerini benimsemesini mümkün kılar” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Koronavirüs Nasıl Bulaşır
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