Covid-19 pandemisinde kronik hastalara yönelik aşı ve korunma önerileri

Prof. Dr. Ünyayar, COVID-19 pandemisi ışığında halkın aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmasını sağlamanın büyük önem taşıdığını ifade ederek, kısıtlamaların, düzenli sağlık hizmetleri ofislerini ziyaretlerde bir azalmaya ve ardından rutin aşılarda bir azalmaya yol açacağını belirtti.

Prof. Dr. Ünyayar açıklamasının devamında ise şunları belirtti;

“Grip mevsimi yaklaşırken, sağlık hizmeti sağlayıcıları, gereksiz sağlık hizmetleri ofisi ziyaretleri, acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatışlardan korunmak için yıllık aşı yaptırmanın önemi tekrar vurgulanmalıdır.

Diyabet, kardiyovasküler bozukluklar, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan kişiler, COVID-19 enfeksiyonu için yüksek risk altındadır ve enfeksiyondan sonra kötü sonuçlar alır. Bu tip hastalara Covid 19 aşısı hızla yapılmalıdır. Özellikle mobil aşılama istasyonları devreye alınmalıdır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sistemleri, yüksek riskli bireylerin rutin aşı almalarına yardımcı olacak mekanizmalar geliştirmelidir. Özellikle arabalı klinikler ve açık hava aşılama istasyonları, topluma temel hizmetleri sunmaya devam ederken, sosyal mesafe standartlarının korunmasına yardımcı olabilir.

COVID-19'u çevreleyen mevcut belirsizlik nedeniyle, sağlık hizmeti sağlayıcıları, aşılanmamış hastalarla aşılama ziyaretlerini proaktif olarak planlanarak, yüksek riskli bireyler korunmalıdır. Küresel bir pandemi sırasında hızla yaklaşan grip mevsimi ile birlikte, tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarının toplulukları aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklama çabalarına öncülük etmesi hayati önem taşıyacaktır.

Hasta bireyler ne yapmalı?

Semptomlar mevcutsa ve bir COVID-19 teşhisi doğrulanırsa, hastalar enfeksiyonun yayılmasını önlemek için şu adımları izlemelidir:

Evde, tercihen başkalarıyla paylaşılmayan ayrı bir odada kalın ve tıbbi yardım alma dışında kendilerini izole edin.

Halka açık alanlardan ve toplu taşıma araçlarından kaçının.

Evcil hayvanlar ve hayvanlarla teması sınırlayın.

Kişisel eşyalarınızı paylaşmaktan kaçının.

Öksürük ve hapşırık sırasında ağzınızı mendil ile örtün ve uygun şekilde atın.

Ellerinizi düzenli olarak dezenfekte edin.

Telefonlar, klavyeler, tuvaletler ve masalar gibi yüzeyleri DÜZENLİ dezenfekte edin.

Kişiler randevu için hastaneyi ziyaret etmeden önce, aramalıdır. Böylelikle hastanede enfeksiyonun yayılmasını önlemek için gerekli adımlar atılabilir.”