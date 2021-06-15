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Corona virüsü ilacında umutlar suya düştü

Bilim ve tıp dünyasının corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında geliştirmeye başladığı ilaçla ilgili kötü bir haber geldi.

15 Haziran 2021 Salı 16:12
Corona virüsü ilacında umutlar suya düştü
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Dünya çapında 3.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların yanı sıra bilim ve tıp dünyası bir ilaç üretmek için de yoğun mesai harcıyordu.

Fakat bugün AstraZeneca, yapılan resmi açıklamada uzun süredir geliştirmek için uğraştıkları Covid-19 ilacında başarılı sonu elde edemediklerini duyurdu.

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Yetkililer iki farklı tür antikordan oluşan kokteylin Covid-19 semptomlarını ortadan kaldırmada etkisiz kaldığını açıkladı. Uzmanlar, son sekiz günde Covid-19 bulaşanların semptom göstermesini engellemek için hazırlanan ilaçta bekledikleri gibi bir sonuç çıkmadığını belirtti.

AZD7442 isimli ilaç terapisinin semptomları yüzde 33 oranında azalttığını açıklayan yetkililer bunun istatistik olarak bir değeri olmadığını belirtti.

AstraZeneca’nın Yönetici Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, “Bu yüzde 33’lük düşüş ilaçtan değil şanstan da olmuş olabilir. Bunu destekleyecek istatistik verileri yok. Üçüncü faz incelemede ABD ve Birleşik Krallık’tan 1.121 katılımcı yer aldı. Semptomları engellemede beklenen başarıyı sağlayamasak da gelecekte yapılacak çalışmalar için umut verdi” ifadesini kullandı.

Yetkililer beş farklı deneme sürecinin de devam ettiğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 16:17
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