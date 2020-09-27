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Corona virüse karşı “yüksek etkili” antikor bulundu

27 Eylül 2020 Pazar 21:54
Corona virüse karşı “yüksek etkili” antikor bulundu
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Alman bilim insanları, corona virüslü hastalardan elde edilen antikorlardan en etkili olanları izole ederek pasif aşı çalışmalarına başladı. Tedavi ve koruma amaçlı kullanılabilecek aşının derhal etki göstermesi bekleniyor.

Almanya’da Berlin’deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi.

Aşı, hem corona virüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek.

Araştırma kapsamında corona virüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.

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FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar corona virüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi.

Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.

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