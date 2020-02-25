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Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için bu 4 kurala uyun!

Anne-babaların kış aylarında en büyük dertlerinden birinin çocuklarını solunum yolu hastalıklarından korumak olduğuna dikkat çeken TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, 4 önemli hatırlatmada bulundu. Aslan, ailelere hijyen, beslenme, temiz hava ve aşı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için bu 4 kurala uyun!

Anne-babaların kış aylarında en büyük dertlerinden birinin çocuklarını solunum yolu hastalıklarından korumak olduğuna dikkat çeken TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, 4 önemli hatırlatmada bulundu. Aslan, ailelere hijyen, beslenme, temiz hava ve aşı konusunda tavsiyelerde bulundu.

25 Şubat 2020 Salı 13:09
Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için bu 4 kurala uyun!
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Anne-babaların kış aylarında en büyük dertlerinden birinin çocuklarını solunum yolu hastalıklarından korumak olduğuna dikkat çeken TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, 4 önemli hatırlatmada bulundu. Aslan, ailelere hijyen, beslenme, temiz hava ve aşı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit altına aldığı bu kış aylarında, anne ve babaların en büyük dertlerinden biri çocuklarını solunum yolu hastalıklarından korumak. Çünkü çocuklar kış aylarında solunum yolu hastalıklarından çok etkileniyor. Özellikle kreşe ve okula giden çocukların enfeksiyonlara daha açık hale geldiğini belirten TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, ebeveynlere 4 önemli kuralı benimsemelerini tavsiye etti.

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocukların solunum yolu hastalıklarından korunabilmesi için uyulması gereken bu kuralları şöyle sıraladı:

  • Çocuklara hijyen kurallarını öğretin. Özellikle yemek öncesi ve tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığını kazandırın.
  • Çocukların dengeli beslenmesini sağlayın. Meyve sebze tüketmesine, bol sıvı almasına ve günlük D vitamini ihtiyacının karşılanmasına özen gösterin.
  • Çocukların temiz hava solumasına önem verin. Çocuklarınızı sigara içilen ortamlarda bulundurmayın. Hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın.
  • Çocuklarınızın aşılarının eksiksiz olmasına dikkat edin. Grip aşısını da belirlenen takvime göre yaptırmayı ihmal etmeyin.

Bu uyarılarına açıklık getiren Aslan, çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi viral ve bakteriyel solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: “Kış mevsiminde gördüğümüz enfeksiyonlar daha çok viral etkenli. Ancak daha sonra hastalığa bakteriyel etkenler de eklenebiliyor. Böylece hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlar birlikte görülebiliyor. Hava ve çevre kirliliği de kış aylında solunum yolu sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Viral ve bakteriyel solunum hastalıkları, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda kolaylıkla bulaşıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, hapşırık ve öksürük hastalık bulguları arasında yer alıyor.

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ÇOCUK İYİLEŞENE KADAR EVDE DİNLENMELİ

Özellikle kreşe ve okula giden çocukların solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Aslan, sözlerine şöyle devam etti: “Ortamın havalandırılması, çocuklara sigarasız, dumansız ortamlar sağlanması, öksürük, hapşırık esnasında ağzın kapatılması, ellerin sıklıkla yıkanması alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Meyve ve sebzelerin dengeli tüketilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve günlük D vitamini ihtiyacının alınması bağışıklık sistemini güçlü tutarak hasta olma olasılığını azaltıyor. Bu arada hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması öneriliyor.”

Ailelerin çocuklarda enfeksiyon bulguları başladığında hemen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Aslan, yapılması gerekenleri şöyle aktardı: “Hasta çocukların evde istirahat etmeleri, doktorların önerdiği ilaç tedavilerini kullanmaları, bol sıvı tüketmeleri sağlanmalı. Hasta çocukların iyileşene kadar okula gönderilmemesi diğer çocukların hastalık kapma riskini azaltıyor. Kapalı alanlara zorunlu olarak girilmesi gereken durumlarda, hasta çocuklarımıza maske takılması da gerekli önlemler arasında yer alıyor. Bu arada öpme, sarılma, elleri yıkamadan tokalaşma gibi eylemlerin de hastalık geçişini kolaylaştırdığı bilinmeli.”

ÇOCUKLARA GRİP AŞISI YAPILABİLİR

Son yıllarda tartışmaya açılan aşılarının önemini de vurgulayan Aslan, çocukluk çağı aşılarının tam ve eksiksiz olması gerektiğini söyledi. Aslan, “Çocuklara grip aşısı yaptırılmalı mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Mevsimsel grip aşıları 6 ayın üstündeki çocuklara uygulanabiliyor. Aşı ile geçirilen enfeksiyon sayısında ve ağırlığında azalma görülüyor. Mevsimsel grip aşıları Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği o yıl için uygulama yönergesine uygun zamanlarda yapılabilir.”

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