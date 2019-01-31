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Çocukları hastalıklardan korumanın yolları

Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görülebilir. Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

Çocukları hastalıklardan korumanın yolları

Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görülebilir. Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:22
Çocukları hastalıklardan korumanın yolları

Çocuklarda hastalığın yayılmasının en önemli nedenlerinden birinin, çocuk hastayken okula gönderilmesi olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, "Çocuk biraz iyileşme belirtisi gösterdiğinde, hemen okula giderse, okulda temasta olduğu kişilere enfeksiyonu bulaştırabilir" dedi.

Gereksiz ilaca dikkat!

Bu noktada ebeveynlerin yaptığı en önemli hatanın, belirtileri gidermek için gereksiz ilaç kullanmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Filiz Bakar, “Oysa enfeksiyonların büyük kısmı, viral enfeksiyonlar olduğundan antibiyotik kullanmanın gereği yoktur. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnci artırır. Ancak, çocuk ateş ve ağrı nedeniyle çok huzursuzsa ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu, gereksiz ilaç kullanmamak ve hekime zamanında başvurmak olacaktır” diye konuştu.    

Bol sıvı ve ıhlamur takviyesi

Alınacak basit önlemlerle, başta influenza olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Filiz Bakar, önlemlerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Çocuklar mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak tutulmalı, ancak camdan fanus içinde de yaşatmayın. Çocuk, okuldan ya da dışarıdan geldiğinde ellerini yıkamalı. Ebeveynler hastaysa, maske takmalı ve çocuklarla temas etmemeli. Özellikle kış aylarında bol C vitamini almak için portakal, mandalina, kivi vb. besinleri tüketmesi sağlanmalı. Bol sıvı alınması ihmal edilmemeli. Özellikle ıhlamur gibi bitki çayları içilmeli. Uygun yaşlarda gerekli aşılar ihmal edilmemeli."

Prof. Dr. Filiz Bakar, bazı hastalıkların aşılarının henüz bulunmadığını, bunun için çocukların bu hastalıkları yaşayarak da bağışıklık kazandıklarının altını çizdi. Bağışıklığı güçlendirici probolis, vitamin, besin takviyelerinin kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini paylaşarak, "Bunları kullanmadan önce mutlaka hekiminize başvurun" tavsiyesinde bulundu.

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