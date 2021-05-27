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Ceviz tüketimi birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor

Diyetisyen Öznur Akgöz, “Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak günde bir avuç içi kadar tüketeceğiniz ceviz ile birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 17:31
Ceviz tüketimi birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor
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Akgöz yaptığı açıklamada, cevizin faydaları ve sağlıklı yaşam için ne kadar ceviz tüketilmesi hakkında bilgi verdi.

Cevizdeki şifanın kaynağında polifenoller ve E vitamininin oluşturduğu antioksidan özellikler bulunduğunu belirten Öznur Akgöz, “Ceviz, bu özelliği sayesinde vücutta meydana gelen bazı reaksiyonlar sonucunda oluşan ve kanser, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına yol açan serbest radikalleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede de vücudun savunma sistemi destekler.” ifadelerini kullandı.

Akgöz, cevizin E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve biyoaktif bileşenler içerdiğine işaret ederek, "Cevizdeki omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kan lipid seviyelerini (total kolesterol ve LDL kolesterol) düşürmede yardımcı olduğu ve antiinflamatuar ve antihipertensif yapısı sayesinde kalp-damar hastalıklarını önlemede etkisi olduğu biliniyor. Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak günde bir avuç içi kadar tüketeceğiniz ceviz ile birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Ceviz yüzde 15-25 oranında protein içeriyor"

Öznur Akgöz, cevizin oransal olarak en fazla omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ceviz, tekli doymamış yağ asitleri bakımından da zengin bir besindir. Yağ ve proteinin yanı sıra E vitamini ve çinko, demir, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez gibi mineraller açısından da zengindir. Ayrıca fitosterol ve polifenoller gibi biyoaktif bileşenler de yapısında yer alıyor. Makrobesin öğeleri açısından ceviz yüzde 15-25 oranında protein içeriyor. Protein kalitesi hayvansal proteinlere göre düşük olsa da içerdiği protein oranı sayesinde et ve et ürünleri tüketemeyen kişilerin beslenmesinde protein ihtiyacını karşılayabilmeleri adına önemli kaynaklardan biridir. Protein açısından iyi bir kaynak olsa da cevizi beslenmemizde bu kadar önemli hale getiren besin ögesi yağdır. Yapısında yüzde 55-70 oranında yağ içermektedir. Bu kadar yüksek oranda yağ içerse de bitkisel kaynaklı olduğundan kolesterol içermiyor.”

Akgöz, tüketilecek miktarın önemli olduğuna işaret ederek, "Sahip olduğu bu özellikler cevizin tüketimini her yaş grubu için vazgeçilmez kılıyor. Önemli bir besin olmasının yanında yüksek yağ oranı nedeniyle kalori içeriği de oldukça fazladır. 100 gram cevizde ortalama 650 kalori bulunur. Bu sebeple günde 1 avuç dolusu değil, bir avuç içi ile sınırlandırılması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

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