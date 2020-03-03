banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109860
ALTIN
316.868
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.8679
EURO
6.8292
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Cebimizdeki tehlike: Akıllı telefonlar Corona virüs yayıyor

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Corona virüsüne karşı pek çok uyarı yapılmış durumda. İngiltere’den gelen bir haber ise akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu

Cebimizdeki tehlike: Akıllı telefonlar Corona virüs yayıyor

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Corona virüsüne karşı pek çok uyarı yapılmış durumda. İngiltere’den gelen bir haber ise akıllı telefon ekranlarının virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu

03 Mart 2020 Salı 14:10
Cebimizdeki tehlike: Akıllı telefonlar Corona virüs yayıyor
banner337

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.

banner317
Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ İNSANLARA NASIL BULAŞTI?

Pangolin, yeni Corona virüs salgınındaki son halka olabilir. Ama SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi, yarasaların bu ölümcül virüsün ana kaynağı olma ihtimali yüksek. Peki virüs nasıl bulaştı?

Covid-19 adı verilen yeni Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 500'ü aştı, yolcu gemileri karantinaya alındı, sınırlar kapatıldı. Biliminsanları ise bu salgının nasıl başladığını anlamaya çalışıyor. Çin'de yapılan bir çalışma, nesli tükenmekte olan pangolinlerin; yeni Corona virüs ile yarasalar ve insanlar arasındaki olası bağlantıyı oluşturduğunu ortaya koydu. 

Hastalığın çıkışına ilişkin ilk spekülasyonlar deniz ürünleri ve yılanları işaret etse de, Güney Çin Ziraat Üniversitesi, pangolinlerdeki bir virüsün genetik sıralamasının yeni tür Corona virüs ile yüzde 99 örtüştüğünü ortaya çıkardı. Bu da, virüsün insanlara bulaşmadan önce yarasalardan pangolinlere geçmiş olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Soyu tükenmekte olan pangolinler, dünyada yasadışı yollarla en çok pazarlanan hayvanlar arasında bulunuyor.

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için bu 4 kurala uyun!
Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumak için bu 4 kurala uyun!
Dünyada erişkin diyabetli sayısı yaklaşık 60 milyon kişiye ulaştı
Dünyada erişkin diyabetli sayısı yaklaşık 60 milyon kişiye ulaştı
Geç yatan çocuklarda obezite riski artıyor
Geç yatan çocuklarda obezite riski artıyor
Kışın cildi koruyan 10 besin
Kışın cildi koruyan 10 besin
Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi
Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi
Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor
Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor
Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın
Kemiklerin sessiz hırsızı osteoporoza karşı önleminizi alın
Tedavi edilmezse menisküste yırtığa neden olabilir!
Tedavi edilmezse menisküste yırtığa neden olabilir!
Depresyonu yenmek için beslenme tüyoları
Depresyonu yenmek için beslenme tüyoları
Diyabetinizle 10 yılı geride bıraktıysanız dikkat!
Diyabetinizle 10 yılı geride bıraktıysanız dikkat!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim