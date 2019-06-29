banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Kan parası iddiası
KAN PARASI İDDİASI
Lefkoşa’da kablo hırsızlığı
LEFKOŞA’DA KABLO HIRSIZLIĞI
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
banner307
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Çayın azı şifa fazlası zarar

Dünya Çay Komitesi’nin 2018 yılında hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Diğer ülkelere göre kıyasla daha çok çay tüketiyor olmamızı Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, değerlendirdi. Özüpek’e göre günde beş bardak çaydan fazlası zararlı etki yapıyor.

Çayın azı şifa fazlası zarar

Dünya Çay Komitesi’nin 2018 yılında hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Diğer ülkelere göre kıyasla daha çok çay tüketiyor olmamızı Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, değerlendirdi. Özüpek’e göre günde beş bardak çaydan fazlası zararlı etki yapıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:45
Çayın azı şifa fazlası zarar

Dünya Çay Komitesi’nin 2018 yılında hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’na göre kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırada yer alıyor. Raporda ikinci sırayı kişi başına yıllık 2,4 kilogramlık tüketimle Afganistan alırken üçüncü sırada 2 kilogramlık tüketimle Libya yer alıyor. 

Diğer ülkelere kıyasla daha fazla çay tüketiyor olmamızı değerlendiren Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, çay tüketiminin tamamen masum olmadığını belirtti. 

banner317
‘Aşırı çay tüketimi anemiye sebep olabilir’ 

Aşırı çay tüketiminin neden olabileceğisağlık sorunlarına değinen Özüpek, “Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır. Ayrıca içeriğinde bulunan kafein ise, fazla çay tüketimine bağlı olarak tansiyonu yükseltip, bireylerde taşikardiye sebep olabilmektedir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde su kaybının oluşmasını da tetiklemektedir” ifadelerini kullandı. 

‘Yeşil çay daha sağlıklı’ 

Yeşil çayın antikanserojen maddeler bakımından zengin olduğunun altını çizen Gökçen Özüpek, “Siyah çayın içeriğinde tanen ve kafein fazla miktarda bulunurken, yeşil çayda ise polifenol olarak adlandırılan antikanserojen maddeler yoğunluktadır. Yeşil çay içeriğinde kanser hücreleri için etkili olan polifenolleri bulundurmasına rağmen günde maksimum 3 bardaktan daha fazla içilmemesini belirten yayınlar mevcuttur. Aşırı tüketiminin tansiyon artışına sebep olduğu bildirilmektedir. Her iki çayda da kafein bulunmaktadır, ancak yeşil çaydaki kafein oranı daha düşüktür. Siyah çayın da yeşil çay gibi antioksidan özellikleri vardır ancak siyah çay daha fazla işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha azdır. Siyah çay tüketiminin günde beş çay bardağını geçmemesi önerilmektedir. Bitki çaylarının ise üç bardağı geçmemesi önerilir” şeklinde konuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?
Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?
Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor
Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor
Kadınlar 10, erkekler günde 14 bardak su içmeli
Kadınlar 10, erkekler günde 14 bardak su içmeli
Tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları
Tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları
Yiyecekleri fazla pişirenlere önemli uyarı
Yiyecekleri fazla pişirenlere önemli uyarı
Sıcak havalara dikkat!
Sıcak havalara dikkat!
Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni
Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni
Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi
Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi
‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’
‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’
Klimalar sadece hava değil hastalık üflüyor
Klimalar sadece hava değil hastalık üflüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim