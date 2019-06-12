Buzdolabını yatak odasına kilitledi!

Obeziteye savaş açan Sağlık Bakanlığı, obezite merkezlerinin sayısını artırıyor. Obez oğlunu merkeze zorla getiren bir anne, “153 kiloydu. Fazla yemesin diye buzdolabını yatak odama kilitledim” diye konuştu.

Buzdolabını yatak odasına kilitledi.Sağlık Bakanlığı, “Çağın vebası” olarak nitelendirilen obeziteye karşı obezite merkezlerinin sayısını artırıyor. Bu kapsamda Ankara’da da 29 Mayıs Devlet Hastanesi’nin içerisinde Obezite Merkezi kuruldu. Çok sayıda hastaya umut olan merkeze oğlunu zorla getiren anne Hatice Ç. “Buzdolabını yatak odama kilitlemiştim. Oğlum 153 kiloydu” dedi.

Obeziteye savaş açan SağlıkBakanlığı, obezite için daha önce genelge yayımlayarak harekete geçmişti. Bakanlık, il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, obezite merkezlerinin çalışma ve usul ve esalarını belirlemişti. Söz konusu genelge ile beden kitle indeksi 30 ve üzerinde olan herkesin kendi rızasıyla obezite programlarına dahil edilebileceği belirtilmiş, hastalara obezite ve yaşam, imaj (beden) algısı, sağlıklı beslenme, obezitede tıbbi bilgiler, sağlık ve yaşam becerileri konularında 40 saat eğitim verileceği bilgisi paylaşılmıştı. Genelgede, 8 haftanın sonunda kilo vermenin başlamaması durumunda ilaç tedavisi başlayacağı kaydedilmişti.

Yeni merkez açıldı

Genelgenin ardından bakanlık, obezite merkezlerinin sayını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Ankara’da 29 Mayıs Devlet Hastanesi’nin bünyesinde obezite merkezi açıldı. Yeni kurulan merkez kapılarını Milliyet’e açtı.Obezite Merkezi’nin kurulma aşamasında, “Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Eğilimler Eğitim Programı Projesi” kapsamında sağlık çalışanlarının obezite eğitimini aldıklarını belirten 29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Dilek Dülger, merkezde bir diyetisyen, bir koordinatör hekim, bir obezite koordinatörü, bir fizik tedavi uzmanı, bir de psiko-sosyal danışmanın yer aldığını kaydetti.

Merkezde ayrıca bir hemşirenin yaşam koçu olarak da görev yaptığı ifade eden Dülger, merkeze gelen hastaların önce beden kitle indekslerine göre gruplara ayrıldığını belirtti. Hastaları önce diyetisyenlerin gördüğünü kaydeden Dülger, “Beden kitle indeksi yüzde 30’u geçenler obezite eğitimine alınıyor. İlk olarak hastalarımızın tüm tetkiklerini yapıyoruz. Gelen hastalarımız herhangi bir cerrahi müdahale ve ilaç tedavisi öncesinde değerlendiriyor. Tedavi öncesi istenmeyen kilolardan kurtulmalarını ve geri almalarını önlenmesi çalışmasının planlarını yapıyoruz” dedi.

‘Mutlu geliyor’

Başhekim Dülger, Hastalarla konuşulduğunu ve kilo verme konusunda her türlü desteği vereceklerinin garantisinin hastalara verildiğini vurguladı.

Merkeze gelen hasta ve hasta yakınları da yaşadıkları zor süreci ve merkezle ilgili düşüncelerini anlattı. Oğlu 153 kilo olan ve zorla merkeze getiren Hatice Ç. “Önceden hastaneye gelmeyi bile kabul etmiyordu. Şu anda mutlu geliyor. Buzdolabını yatak odama kilitliyordum. Oğlum sürekli yiyordu. Vallahi dolabı kilitlemiştim. Şimdi yeteri kadar yiyor. Diyet programına da uyuyor. Umutluyum” dedi.

Torunlarını kıramamış

Torunlarının isteğini kırmayıp 65 yaşında 126 kilo ile obezite merkezine gelen Elmas K. düşüncelerini şöyle anlattı: “Her zaman niyetlenmiyordum ama bir türlü zayıflayamıyordum. Şimdi inşallah sonuç alacağım. 1 aydır geliyorum. Evde diyet programını uyguluyorum. Hedefim 75 kiloya inmek.”

‘Yirmi günde 7 kilo verdim’

48 yaşındaki Kadir Ö. merkezde eğitimlere başlayalı 20 gün olduğunu kaydetti. 147 kilo olarak merkezde eğitimlere başladığını vurgulayan Kadir Ö. “20 günde 7 kilo verdim. Diyet programı verildi. Onlara uymaya çalıştım. Psikolojik olarak da destek alıyorum” diye konuştu.