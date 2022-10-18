Bu virüs laboratuvarda yaratıldı, yüzde 80 öldürüyor...

2019 yılının son aylarında, "Çin'deki gizemli virüs" diye duymaya başladığımız, kısa süre sonra ise, önce nüfusu bir buçuk milyara yaklaşan ülkeye ardından da yeryüzünün her yerine yayılan koronavirüs pandemisinin etkileri yeni yeni hafiflemeye başladı. Dünya çapında yaklaşık olarak 7 milyon kişi hayatını kaybederken, virüsün getirdiği yan etkiler nedeniyle yüz binlerce kişi de sağlığını kaybetti. Turizm gelirleriyle ayakta kalan ülkelerin yanı sıra pek çok diğer ülkenin ekonomisi tamamen çöktü ya da çökme noktasına geldi. Getirilen kısıtlamalar nedeniyle sadece ekonomiler değil, halkın sağlık durumu, alışkanlıkları ve ruh sağlığı da bozuldu. Pek çok kişi işini kaybetti ya da kaybedeceğim korkusuyla sağlığından oldu.

2020'nin başlarında dünyayı ele geçiren virüsün gerçek kökenleri hakkında uzun süredir spekülasyonlar yapılıyor. Resmi olarak virüsün insanlar arasında yayılmadan önce bir yarasa veya benzeri hayvandan Wuhan'daki bir insana bulaştığına inanılıyor.

Bazıları virüsün insan yapımı olabileceğine inanıyor. 'Laboratuvar sızıntısı' Kovid teorisi, virüsle ilgili yapılan bir araştırma yoluyla yaratıldığını iddia ediyor. Kovid teorisi başlangıçta pandeminin başlangıcında doğal bir ortaya çıkış lehine bir komplo olarak reddedildi. Ancak hipotez, bir dizi ifşa ve örtbasın ardından ivme kazandı. En erken enfekte olmuş hastalarla ilgili çok önemli bilgiler 2019'un sonlarında Wuhan laboratuvarının veri tabanından silindi ve çalışanlarından biri gizemli bir grip benzeri hastalığa yakalandıktan sonra ortadan kayboldu.

Şimdiyse, ABD'nin Boston Üniversitesi'ndeki bilim insanları, laboratuvarda ölümcül yeni bir Kovid türü oluşturduğu ortaya çıktı. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, ekibin laboratuvarda yeni bir virüs yaptığını ortaya çıkardı. Omicron varyantı ile Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü birleştirerek laboratuvarda üretine bu mutasyon, deneyde kullanılan farelerin yüzde 80'ini öldürdü.

Ortaya çıkarılan bu deney, benzer uygulamaların pandemiyi başlatmış olabileceğine dair korku ve söylentiere rağmen, ABD'de bile hala virüs manipülasyon araştırmalarının ne kadar tehlikeli bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor.

İsrail Hükümeti'nin önde gelen bilim adamlarından biir olan Profesör Shmuel Shapira, konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Bu tamamen yasaklanmalı, resmen ateşle oynuyorlar" dedi.

Virüslerin daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olması için özellikkle manipüle edildiği zamanlarda işlev araştırmasının kazanımının Kovid'in kökeninin merkezinde olduğu düşünülüyor. İlk vaka kümesinden sadece birkaç kilometre uzakta bulunan bir Çin laboratuvarı, yarasa koronavirüsleri üzerinde benzer araştırmalar yapıyordu. Ancak uygulama, 2017'den beri ABD'de büyük ölçüde kısıtlandı.

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'nde kimyager olan Dr Richard Ebright, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma, fonksiyon araştırması kazanımının açık bir örneği. Laboratuvarda üretilen bir sonraki pandemiden kaçınmak istiyorsak, gelişmiş potansiyel pandemik patojen araştırmalarının gözetiminin şiddetle güçlendirilmesi gerekiyor."

Hakem incelemesinden geçmeyen yeni araştırmada, Boston ve Florida'dan bir grup araştırmacı, insan hücrelerine bağlanan ve onları istila eden benzersiz yapı olan Omicron'un "spike proteinini" çıkardı. Bu protein, virüste her zaman mevcuttu ancak zamanla daha da gelişti. Omicron'un spike proteininde onu bu kadar bulaşıcı yapan düzinelerce mutasyon var. Araştırmacılar, Omicron'un spike protein ucunu, pandeminin başlangıcında Wuhan'da ilk ortaya çıkan orijinal vahşi türe bağladılar.

Koronavirüs, hücreleri kopyalamak ve istila etmek için birçok farklı protein kullanmasına rağmen spike proteini bir reseptöre bağlanmak için kullandığı ana yüzey proteinidir. Spike proteini, konakçı hücreye giriş yapmak için kullanır. Kovid durumunda, spike proteinler insan hücrelerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye bağlanır.

Araştırmacılar, orijinal Omicron varyantına kıyasla farelerin yeni virüsekarşı nasıl bir performans sergilediğini incelediler. Bununla birlikte, benzer bir kemirgen grubu standart Omicron varyantına maruz kaldığında, hepsi hayatta kaldı ve sadece 'hafif' semptomlar yaşadı. Makalede şu korkutucu ifadeler yer aldı:

"Farelerde, Omicron hafif, ölümcül olmayan enfeksiyona neden olurken, Omicron S taşıyan virüs yüzde 80 ölüm oranıyla ciddi hastalığa neden olur."

Araştırmacılar, spike proteinin bulaşıcılıktan sorumlu olmasına rağmen, yapısının diğer kısımlarındaki değişikliklerin ne denli ölümcül olduğunu belirlediğinin sinyalini verdiğini söyledi.

Dr Ebright, Daily Mail gazestesine şu açıklamayı yaptı:

"Araştırma, endişe verici işlev araştırmasının ve gelişmiş potansiyel pandemik patojen (ePPP) araştırmasının kazanımının açık bir örneğidir. Bu yeni ABD hükümeti ePPP araştırmasının, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde pandemiye neden olabilecek kimerik SARS ile ilgili koronavirüsler üzerine önceki ABD hükümeti ePPP araştırması gibi, ABD hükümeti politikaları kapsamında zorunlu kılınan önceki risk-fayda incelemesinden geçmemiş görünmesi özellikle endişe verici. Laboratuvar kaynaklı bir sonraki pandemiden kaçınmak istiyorsak, ePPP araştırmalarının gözetiminin güçlendirilmesi mecburidir. ePPP araştırmasının önceden risk-fayda değerlendirmesini zorunlu kılan mevcut politikaların takip edilmesi zorunludur ve mevcut politikaları tekrar tekrar ihlal ederek halkı tekrar tekrar riske atan ABD devlet kurumlarındaki yetkililerin sorumlu tutulması da zorunludur."

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Prof David Livermore da yaptığı açıklamada, "Kovid pandemisinin Wuhan'daki laboratuvar tarafından manipüle edilen bir koronavirüsün kaçışından kaynaklandığına dair güçlü olasılık göz önüne alındığında, bu deneyler hiç akıllıca görünmüyor" dedi.