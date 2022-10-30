banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç önünde
Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç...
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde alkol tespit edildi
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde...
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan...
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru mu? Bu konuda bir tepki gösterildi mi?"
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru...
Darp edilen şahıs beyin kanaması geçirdi!
Darp edilen şahıs beyin kanaması...
banner405

Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!

30 Ekim 2022 Pazar 17:52
Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!


Kalp krizi, kalbe giden kan akışı aniden kesildiğinde ortaya çıkan acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Semptomlar genellikle ani olabilir ve bir ataktan sadece birkaç dakika önce ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda ise ataktan aylar önce belirtmektedir. Bir sağlık kuruluşuna göre, ortaya çıkabilecek bir semptom, çoğu insanın kalp krizi ile ilişkilendirdiği semptomdur.

Kalp krizi belirtileri, kardiyovasküler olay meydana gelmeden çok daha uzun zaman önce ortaya çıkabilir.

Anjin, göğüs ağrısı için tıbbi bir terimdir, kalp krizi geçiren çoğu insan göğüs ağrısı yaşar, bu kalp krizinin ana belirtilerinden biridir.

Ancak Sutter Health, anjinin gerçekten çarpıcı bir kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Sutter Health'den Dr Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizi meydana gelmeden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. Diğerleri ise kalp krizi geçirmeden önce hiçbir belirti yaşamayabilirler."

Dr Xu, diğer semptomların göğüs ağrısı, ağırlık veya rahatsızlık, kalp çarpıntısı, soğuk terleme ve nefes darlığı olduğunu açıkladı.

Meme kanseri riskinizi bu faktörler çok etkiliyor! Özellikle ailede kanser olan biri varsa...

Kanser hastası tümörden değil mantardan ölüyordu! Uzmanlar açıkladı: Beyninde koloni kurmuşlardı

100 gramı bile yetiyor! İltihabı bitiren en güçlü antioksidana sahip

Bunlar ortaya çıkması muhtemel semptomlar olsa da, Dr Xu, kadınların yorgunluk, genel bir rahatsızlık hissi, belirsiz rahatsızlık ve sırt ve karın ağrısı ve azalan dayanıklılık gibi farklı semptomlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğu konusunda da uyarıyor.

ANJİN NE ANLAMA GELİYOR?

Anjin, kalp kaslarına giden kan akışının azalmasından kaynaklanan göğüs ağrısıdır. Genellikle yaşamı tehdit etmez, ancak kalp krizi veya felç riski altında olabileceğinize dair bir uyarı işaretidir. Tedavi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile anjini kontrol etmek ve bu daha ciddi sorunların riskini azaltmak mümkündür.

ANA TÜRLERİ NELERDİR?

Ana anjin türleri stabil ve kararsız anjindir. Stabil anjin ataklarının normalde stres veya egzersiz gibi bir tetikleyicisi vardır ve kişi dinlendikten sonra birkaç dakika içinde ortadan kaybolur.

Ancak kararsız anjin ataklarının tetikleyicisi olmayabilir ve kişi dinlendikten sonra bile devam edebilir. Diğer kalp rahatsızlıklarında olduğu gibi anjin de tedavi edilebilir ve eğer doğru şekilde yapılırsa kişinin normal bir hayat sürmesi sağlayabilir.

Anjin için ana tedavilerden biri, atakları tedavi etmeye, başka atakları önlemeye ve kalp krizi veya felç riskini azaltmaya yardımcı olmak için ilaç kullanmaktır.

Meme kanseri riskinizi bu faktörler çok etkiliyor! Özellikle ailede kanser olan biri varsa...

Kanser hastası tümörden değil mantardan ölüyordu! Uzmanlar açıkladı: Beyninde koloni kurmuşlardı

100 gramı bile yetiyor! İltihabı bitiren en güçlü antioksidana sahip

İlaç tedavisinin yanı sıra, anjini iyileştirmek için yapılabilecek diğer değişiklikler şunlardır:

• Dengeli bir diyet uygulamak

• Sigarayı bırakmak

• Kilo vermek

• Düzenli egzersiz yapmak

Anjin, normalde kalp kaslarını kanla besleyen arterlerin, ateroskleroz olarak bilinen bir süreç olan yağlı maddelerin birikmesiyle daralmasından kaynaklanır.

Kişinin anjin riskini ve yağlı maddelerin birikmesini artıran faktörler, dikkat edilmediği takdirde kişinin bu duruma yakalanma riskini azaltabilecek faktörlerin de tam tersidir. Bununla birlikte, ilerleyen yaş ve ailede kalp sorunları öyküsü de faktörler arasında sayılabilir.

Anjinin ana semptomu göğüs ağrısı iken, semptomların tamamı göğüs bölgesi ile ilgili değildir. Hasta hissetmek, çok yorgun hissetmek, alt karın ağrısı gibi aterosklerozun diğer semptomları da görülebilir.

Ayrıca alt göğüste ağrı ve nefes darlığı da bu semptomlar arasındadır. Sinir bozucu ve rahatsız edici bir durum olsa da, anjin ile normal bir yaşam sürmek hala mümkündür.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hastalıklar aynı anda görülürse ölümcül olabilir!
Bu hastalıklar aynı anda görülürse ölümcül olabilir!
Kış aylarında sağlıklı kalmak için 7 ipucu
Kış aylarında sağlıklı kalmak için 7 ipucu
Güneş lekeleri nasıl geçer?
Güneş lekeleri nasıl geçer?
DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı
DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı
Maymun çiçeği virüsü korkutuyor... 29 Ölüm!
Maymun çiçeği virüsü korkutuyor... 29 Ölüm!
Bu kan grubu erken felç riskini arttırıyor!
Bu kan grubu erken felç riskini arttırıyor!
Tıkalı buruna ne iyi gelir?
Tıkalı buruna ne iyi gelir?
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!
Çocuklarda süper enfeksiyona dikkat!
Çocuklarda süper enfeksiyona dikkat!
Bir sonraki pandemi buzullardan gelebilir
Bir sonraki pandemi buzullardan gelebilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim