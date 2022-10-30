Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!



Kalp krizi, kalbe giden kan akışı aniden kesildiğinde ortaya çıkan acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Semptomlar genellikle ani olabilir ve bir ataktan sadece birkaç dakika önce ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda ise ataktan aylar önce belirtmektedir. Bir sağlık kuruluşuna göre, ortaya çıkabilecek bir semptom, çoğu insanın kalp krizi ile ilişkilendirdiği semptomdur.

Kalp krizi belirtileri, kardiyovasküler olay meydana gelmeden çok daha uzun zaman önce ortaya çıkabilir.

Anjin, göğüs ağrısı için tıbbi bir terimdir, kalp krizi geçiren çoğu insan göğüs ağrısı yaşar, bu kalp krizinin ana belirtilerinden biridir.

Ancak Sutter Health, anjinin gerçekten çarpıcı bir kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Sutter Health'den Dr Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizi meydana gelmeden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. Diğerleri ise kalp krizi geçirmeden önce hiçbir belirti yaşamayabilirler."

Dr Xu, diğer semptomların göğüs ağrısı, ağırlık veya rahatsızlık, kalp çarpıntısı, soğuk terleme ve nefes darlığı olduğunu açıkladı.

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Bunlar ortaya çıkması muhtemel semptomlar olsa da, Dr Xu, kadınların yorgunluk, genel bir rahatsızlık hissi, belirsiz rahatsızlık ve sırt ve karın ağrısı ve azalan dayanıklılık gibi farklı semptomlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğu konusunda da uyarıyor.

ANJİN NE ANLAMA GELİYOR?

Anjin, kalp kaslarına giden kan akışının azalmasından kaynaklanan göğüs ağrısıdır. Genellikle yaşamı tehdit etmez, ancak kalp krizi veya felç riski altında olabileceğinize dair bir uyarı işaretidir. Tedavi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile anjini kontrol etmek ve bu daha ciddi sorunların riskini azaltmak mümkündür.

ANA TÜRLERİ NELERDİR?

Ana anjin türleri stabil ve kararsız anjindir. Stabil anjin ataklarının normalde stres veya egzersiz gibi bir tetikleyicisi vardır ve kişi dinlendikten sonra birkaç dakika içinde ortadan kaybolur.

Ancak kararsız anjin ataklarının tetikleyicisi olmayabilir ve kişi dinlendikten sonra bile devam edebilir. Diğer kalp rahatsızlıklarında olduğu gibi anjin de tedavi edilebilir ve eğer doğru şekilde yapılırsa kişinin normal bir hayat sürmesi sağlayabilir.

Anjin için ana tedavilerden biri, atakları tedavi etmeye, başka atakları önlemeye ve kalp krizi veya felç riskini azaltmaya yardımcı olmak için ilaç kullanmaktır.

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İlaç tedavisinin yanı sıra, anjini iyileştirmek için yapılabilecek diğer değişiklikler şunlardır:

• Dengeli bir diyet uygulamak

• Sigarayı bırakmak

• Kilo vermek

• Düzenli egzersiz yapmak

Anjin, normalde kalp kaslarını kanla besleyen arterlerin, ateroskleroz olarak bilinen bir süreç olan yağlı maddelerin birikmesiyle daralmasından kaynaklanır.

Kişinin anjin riskini ve yağlı maddelerin birikmesini artıran faktörler, dikkat edilmediği takdirde kişinin bu duruma yakalanma riskini azaltabilecek faktörlerin de tam tersidir. Bununla birlikte, ilerleyen yaş ve ailede kalp sorunları öyküsü de faktörler arasında sayılabilir.

Anjinin ana semptomu göğüs ağrısı iken, semptomların tamamı göğüs bölgesi ile ilgili değildir. Hasta hissetmek, çok yorgun hissetmek, alt karın ağrısı gibi aterosklerozun diğer semptomları da görülebilir.

Ayrıca alt göğüste ağrı ve nefes darlığı da bu semptomlar arasındadır. Sinir bozucu ve rahatsız edici bir durum olsa da, anjin ile normal bir yaşam sürmek hala mümkündür.