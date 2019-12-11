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Boğaz tahrişine karşı limonlu su, karanfil ve ekinezya çayı

Özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Günay, limonlu su, ada çayı, yeşil çay, karanfil çayı ve ekinezya çayının boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olacağını belirtti.

Boğaz tahrişine karşı limonlu su, karanfil ve ekinezya çayı

Özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Günay, limonlu su, ada çayı, yeşil çay, karanfil çayı ve ekinezya çayının boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olacağını belirtti.

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:03
Boğaz tahrişine karşı limonlu su, karanfil ve ekinezya çayı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Fatih Günay, AA muhabirine boğaz ağrısının nedenlerine ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğaz ağrısının nedenine göre tedavi yaklaşımının değiştiğine ilişkin bilgi veren Günay, "Boğaz ağrısının bakteri kaynaklı olduğunu düşünüyorsak ve etkeni tespit edebiliyorsak ona yönelik ilaç başlayabiliyoruz. İlaç tedavisi olarak geniş spektrumlu antibiyotikler, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve gargaralar kullanılabilir." diye konuştu.

Günay, tedavi süresinin genel olarak 7- 10 gün olduğunu dile getirerek, "Etken viral kaynaklı olduğunda ise antibiyotik tedavisi vermiyoruz. Destekleyici tedaviler öneriyoruz." şeklinde konuştu.

İstirahat, bol sıvı alımı, yiyeceklere dikkat edilmesi ve uygun vitamin desteği gibi destekleyici tedavilerin önemine işaret eden Günay, bitkisel takviyelerin ve boğaz ağrısının azaltılmasına yönelik destekleyici karışımların da fayda sağlayacağını anlattı.

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Boğaz yumuşamasına sarımsaklı tavuk çorbası, bal ve pekmez 

Günay, limonlu su, ada çayı, yeşil çay, karanfil çayı ve ekinezya çayının boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olacağını belirterek, "Aileler, evde çocuklarının istirahat etmesini ve bol sıvı tüketmesini sağlayabilir. Bu; iltihabın iyileşmesine yardımcı olur. Boğazın yumuşaması için sarımsaklı tavuk çorbası, bal ve pekmez verilebilir. Ilık içecekler tercih edilerek, soğuk ve gazlı içecekler verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Boğaz ağrısında dokularda şişlik ve hassasiyet olduğuna işaret eden Günay, "Bu hassasiyet boğazdaki enflamasyonla ilgilidir. Sıcak enflamasyonu artırır. Bu da şişliği ve hassasiyeti artıracaktır. İlk zamanlar dışarıdan soğuk uygulamalar ve ağız kuruluğu için ılık sıvı gıdaların tercih edilmesi ağrısının azaltılmasına yardımcı olacaktır." bilgisini verdi.

Günay, sıcak içeceklerin boğazı daha çok tahriş edeceği uyarısında bulunarak, "Sıcak içecekler ağrıyı daha da artıracaktır. İçecekler hafif ılık düzeyde olmalıdır. soğuk uygulama ise boğaz ağrısının ilk saatlerinde dışardan olmalıdır. Soğuk içecekler de yasaktır." şeklinde konuştu.

Günay, turp içerisinde yüksek miktarda B ve C vitamini bulunduğuna dikkati çekerek, "Turp; boğazı yumuşattığı için öksürüğün azalmasına yardımcı olmaktadır. Gaz sancısına iyi gelir. Turpun öz suyunu içtikten sonra kalan turpu çiğnemek de diş eti sağlığına yararlıdır, bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

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