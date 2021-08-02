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Bill Gates'ten kritik uyarı! 'Covid-19'dan daha tehlikeli'

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliğine yönelik tespit ve çözüm önerilerini “İklim Krizini Nasıl Önleriz” kitabında anlattı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:02
Bill Gates'ten kritik uyarı! 'Covid-19'dan daha tehlikeli'

Yanan ormanlar, denizi kaplayan müsilaj, kuruyan binlerce yıllık göller… Son bir yıl hem dünya hem Türkiye için doğaya müdahalenin sonuçlarının ne denli ağır olacağının sadece kısa bir özeti oldu.

Bireysel çabaların yanında büyük girişimler bu mücadelede önemli yere sahip. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliğine kulak kabartan isimlerden. Boşandığı eşiyle kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla bilim insanları, STK’lar ve aktivistlerle görüşmeler yapıyor.

Milliyet'ten Seray Şahinler'in haberine göre, İklim sorununa ilişkin tespitlerde bulunan ve çözüm önerileri geliştiren Gates, süreci “İklim Felaketini Nasıl Önleriz?” kitabında anlattı. Kitapta bir iş insanının rasyonalist ve pragmatist bakışıyla sunduğu rakam, istatistik ve oranlar sayesinde dünyanın içinde bulunduğu durumu yorumlamak mümkün.

146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın üçüncü zengini olan Bill Gates’in iklimle mücadelede bir aktör gibi davranması tuhaf gelebilir. Zira teknolojinin doğaya verdiği zarar göz önüne alındığında Gates’in iyi niyeti test edilebilir.

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Fakat Gates “Dünya diğer insanların ne yapması gerektiğine dair büyük fikirleri olan ya da teknolojinin her türlü sorunu halledebileceğini düşünen zengin insanlardan yoksun değil” sözleriyle eleştiri oklarını göğüslüyor.

Dünyanın en ücra köşelerine giden, mum ışığında ders çalışan öğrencilerden, çağlar öncesi yöntemlerle üretim yapmaya çalışan çiftçilere atıf yapan Gates, süreçten en çok yoksul kesimin etkilendiğine dikkat çekiyor: “İş iklim değişikliğine geldiğinde, yoksulların kaybedecek çok şeyi var.”

Peki Gatesi’in çözüm önerisi ne? Dünyada konsensüs sağlanamayaşı süreci baltalasa da Gates vatandaşlara ve işverenlere şöyle sesleniyor: “Elektrikli bir araç satın alın, bitki bazlı hamburger deneyin, arama yapın, meseleye ulusal olduğu kadar yerel olarak da bakın, şirket içi karbon vergisi koyun, temiz elektrik, yakıt ve ürün standartları getirin ve emisyon azaltımı vaatlerini yerine getirmek için politikacıların zor seçimler yapmalarını sağlayın.”

COVID’DEN DAHA TEHLİKELİ

Bill Gates, iklim krizinin COVID-19’dan dahi tehlikeli olduğuna dikkat çekmiş ve “Pandemi sona erecek. Çünkü aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak” demişti. Kitapta pandemi sürecine de değinen Gates, küresel ısınmanın yol açtığı kayıpların koronavirüsten daha korkutucu olduğunu söylüyor.

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