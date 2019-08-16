Bayram sonrası hafifleme zamanı

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı'nda kilo alan kişilere formuna dikkat etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Sevdiklerimizle bir araya gelmeyi sağlayan Kurban Bayramı’nın, yeme düzeninde düzensizliklere neden olabileceğini söyleyen Dyt Kılıç, "Yoğun çalışma temposu sonrası tatilde güzel yemeklere dayanamayıp yemiş sonrasında da pişman hissediyor olabilirsiniz. Bayramda 1-3 kilo aldıysanız hemensağlıklı beslenme programına başlayarak verme zamanı. Yeni alınan kiloyu vermek daha kolaydır. Battı balık deyip yemeye devam edilmemeli, şok diyetler, detoks suları ile bir hafta boyunca sürdürülebilir olmayan diyetler yapmak yerine kişiye uygun sağlıklı beslenme programı uygulanmalıdır" dedi.

Öğünler arasında 2.5-3 saat olmasına dikkat

Yatmadan önce veya kalkınca yapılacak ilk şeyin su içmek olması gerektiğini söyleyen Dyt Perihan Kılıç, "Öğünleriniz arasında 2.5-3 saat olmasına dikkat edin, maksimum 4 saat olsun. Son ara öğünü yatmadan 2 saat önce yapmış olmaya, yemekleri yavaş, küçük porsiyonlarda tüketmeye özen gösterin. Akşam yemeklerinizi çorba, salata, yoğurt gibi hafif öğün ile geçirebilirsiniz. Az yağlı ve az tuzlu yemekleri pişirip baharatla lezzetlendirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Ayran; sıvı, elektrolit dengenizi toparlamayı sağlar"

Tatil boyunca hamur işi, şerbetli tatlılar nedeniyle sebze-meyve tüketiminin azalmış olabileceğini kaydeden Dyt. Kılıç, "Antioksidan içeriği yüksek taze meyve-sebze tüketimi toksinleri atmaya yardımcı olur. Sebze yemekleri bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olursa; yaparken kimyon, kekik kullanın. Yemeklerin ardından rezene çayı içebilirsiniz. Dondurma alternatifi olarak meyveleri dondurarak tüketebilirsiniz. Siyez bulguru, maş fasulyesi, kinoa ile yapılmış salata yanında ayran ile menü hazırlayabilirsiniz. Ayran; sıvı, elektrolit dengenizi toparlamayı sağlar. Günlük 2,5-3 litreye yakın su içmeye özen gösterelim. Suyun tadını sevmiyorsanız tarçın, salatalık, fesleğen ekleyebilirsiniz. Bayram tatili sonrası hafta sonunda hafif kahvaltı yaptıktan sonra kendinize doğada yürüyüş hediye edebilirsiniz. Haftada 2-3 gün 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapmayı unutmayalım. Egzersiz ek kalori yakmamızı sağlayarak kilo vermemizi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kilo vermenin kolay, korumanın daha zor olduğunun altını çizen Dyt Perihan Kılıç, "Hızlı kilo vermek için yapılan diyetler yaşam tarzı değişikliği sağlamaz. Bu nedenle kalıcı olmaz. Normal beslenme düzenine dönüldüğünde daha fazla kilo alımı başlar. Hızlı kilo vermek kan şekeri düzensizlikleri, kalp- damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. Alışkanlıklar bir anda değil, zamanla yavaş yavaş değişir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak kalıcı kilo vermek mümkün. Porsiyon ölçülerine dikkat ederek, gün içinde değişimler yaparak ve daha aktif bir hayat sürerek kilo kontrolü sağlayabilirsiniz" dedi.