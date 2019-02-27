Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104486
ALTIN
225.831
DOLAR
5.2919
STERLİN
7.0256
EURO
6.0268
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
Büke'den itiraf geldi
BÜKE'DEN İTİRAF GELDİ
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Balığa limon sıkmayın

Uzmanlar tarafından beynin gıdası olarak görülen balık yağı, sağlığımız için çok önemli bir besin takviyesi. Dünya Saglık Örgütü (WHO) trafından günde minimum 2.2 gr. tüketilmesi önerilen balık yağı vücutta koruma kalkanı görevini üstleniyor. Balık yağının çocuklardaki IQ oranının yüzde 7.5 artırdığını söyleyen Dr. Ali Fuat Aytekin, “Ekmeği bu kadar tüketeceğimize balık yağı tüketsek IQ seviyelerimiz yükselir. Şehir efsanesi de yıkılsın artık. Balık yağı kilo aldırmaz’’ dedi.

Balığa limon sıkmayın

Uzmanlar tarafından beynin gıdası olarak görülen balık yağı, sağlığımız için çok önemli bir besin takviyesi. Dünya Saglık Örgütü (WHO) trafından günde minimum 2.2 gr. tüketilmesi önerilen balık yağı vücutta koruma kalkanı görevini üstleniyor. Balık yağının çocuklardaki IQ oranının yüzde 7.5 artırdığını söyleyen Dr. Ali Fuat Aytekin, “Ekmeği bu kadar tüketeceğimize balık yağı tüketsek IQ seviyelerimiz yükselir. Şehir efsanesi de yıkılsın artık. Balık yağı kilo aldırmaz’’ dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:12
Balığa limon sıkmayın

Kalp hastalıklarından kansere kadar hemen hemen tüm hastalıklardan korunmada çözüm balık yağından geçiyor.Omega-3 olarak da bilinen besin kaynağı doğal olarak balık yiyerek alındığı gibi kapsül şeklinde hazırlanan ilaçlardan ya da sıvı halde de alınabiliyor. Kurşun ve civa oranı sıfırsa o balık yağının kaliteli olduğunu vurgulayan Aytekin, Antartika’da yaşayanların Avrupa’da yaşayanlara oranla kalp krizi riskinin çok düşük olduğuna dikkat çekti. Omega-3’ün bu durumu engellediğini söyleyen Aytekin sözlerine şöyle devam etti: “Omega-3 asprin gibi. Hem kanı sulandırıyor hem de antikolajen gibi bir sürü özellikleri var. Halk arasında doğru bilinen bir yanlış var. Balığın üstüne limon sıkılmaz. Limon, omega-3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur.”

Şehir Efsanesi Balık Yağı Kilo Yapar

Balık yağı birçok şeye iyi gelirken kadınların en çok merak ettiği soruların başında ‘’Balık yağı kilo yapar mı? geliyor. 10 gr. balık yağının aşağı yukarı bir çorba kaşığı olduğuna dikkat çeken Aytekin “10 gr. balık yağı 72 kaloridir. Bir elma 75 kalori. Yani 10 gr. balık yağı içseniz anca bir elma yemiş olursunuz. Elma yemeye tamam ama balık yağı deyince herkes şok oluyor. Salatanın üzerine lıkır lıkır zeytin yağı dökülüyor ama omega-3 dökülmüyor. Çünkü kokusu olduğundan yenmiyor. Balık yağı alırsam kilo alırım tamamen yalnış. Balık yağı kanımızda bulunması gereken temel yağlardan bir tanesidir’’ dedi.

Çocukların IQ’sunu yüzde 7,5 arttırıyor

Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların buyağları almaları çok önemli. Çünkü beynin oluşmasında çok önemli olduğu için çocukların IQ’sunu yüzde 7,5 oranında arttırıyor. Tabii yetişkiler içinde çok önemli özellikle hastalıklardan korunma noktasında. Balık yağı lüks bir tüketim değil zaruri bir ihtiyaçtır. İnsanların bunu benimsemesi gerekiyor. Yani bir bakıma uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı balık yağında gizli. “

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor
Araştırma: Kadın vücudu zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan eliyor
Araştırma: Kadın vücudu zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan eliyor
Obezitenin yol açtığı 11 sağlık problemi
Obezitenin yol açtığı 11 sağlık problemi
"Aşk, kalp krizi riskini azaltıyor"
"Aşk, kalp krizi riskini azaltıyor"
İngiltere'de kanser hücrelerine sızan ilacın denemeleri başarılı oldu
İngiltere'de kanser hücrelerine sızan ilacın denemeleri başarılı oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim