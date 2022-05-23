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Avusturya'nın Başkentinde Maymun Çiçeği Vakası Görüldü

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07
Avusturya'nın Başkentinde Maymun Çiçeği Vakası Görüldü

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Avsturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildi. Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü  Nina Brenner-Küng'ün yaptığı basın açıklamasına göre: Maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığı, olası temas kurduğu kişilere de ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Brenner-Küng, hasta semptomlarının; ateş, ciltte döküntü olduğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.

Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini de ekledi. 

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