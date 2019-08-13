'Arı terapisi' adı verilen seanslarda insanlar arı kovanlarının üzerine yapılan banklara uzanıyor. Bu tedavide arıların kanatlarını çırpma enerjilerinin ağrıları hafiflettiği ve hastalıkları tedavi ettiği iddia ediliyor. Alışılageldik yöntemlerin çok dışında olan bu tedaviyi deneyenler, arı kovanından gelen havanın tansiyonu düşürdüğünü ve nefes alma zorluklarını azalttığını söylüyor.

Litvanya'nın kuzeyindeki Kaunetiskes adlı köyde bir arı terapi merkezi kuran Zidrunas Japertas, yedi yıl önce kendi sırt ağrısını hafifletmek için bu tedavi yöntemini kullandığını ve işe yaradığını görünce bir terapi merkezi açmaya karar verdiğini söylüyor.

Japertas'ın arı terapisi merkezini her sene Mayıs-Eylül ayları arasında yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor. Bu alternatif tıp yönteminde bal, arı reçinesi ve tutkalı gibi arılar ile alakalı tüm ürünler kullanılıyor.