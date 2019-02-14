Araştırma: Kadın vücudu zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan eliyor

Bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmada kadın vücudunun zayıf spermleri yumurtaya ulaşmadan durdurduğu gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, memelilerdeki dişi üreme sisteminin sperm seçimindeki etkilerini araştırdı.

İnsan ve boğa spermlerinin kullanıldığı deneyde, kadın üreme organı içindeki çeşitli dar geçitlerin, yumurtaya ulaşmak isteyen milyonlarca sperm için en zorlu etaplardan biri olduğunu ortaya koydu.

Model üzerinde yapılan deneylerde spermler, ters akıntı ile karşılaştıkları daralma noktalarına ulaştıklarında 'kelebek şekilli' yüzmeye başladı. Bu sayede çepere yakın kalan spermlerden güçlü ve hızlı olanlar daralma noktasını geçebilirken, zayıf olanlar geride kaldı.

Bilim insanları, araştırma sonucunun anlaşılabilir olduğunu ve kadın üreme organının bu sayede sayıları 60 ila 100 milyonu bulan spermden sadece 'en iyilerinin' yumurtaya ulaşmasına imkan kıldığını açıkladı.