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Adeta ömür uzatıyor! Tam bir vitamin deposu...

Adeta ömür uzatıyor! Tam bir vitamin deposu...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41
Adeta ömür uzatıyor! Tam bir vitamin deposu...

Ahududu kaç kalori? Ahududunun besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ahudududur. İşte ahududunun besin değerleri ve kalorisi...

Ahududu (rubus idaeus), gülgiller familyasındandır. Böğürtlen ve Çilek, Ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu ve Böğürtlen, çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında “böğürtlen çalısı” meyveleri grubuna girmektedir. A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir.

Son yıllarda yapılan birçok çalışma ahududunun fonksiyonel gıda olduğu ve besin içeriği ile Süper Besinler grubuna girdiğini ortaya koymuştur. Özellikle kanser çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki ahududu kaç kaloridir? Ahududunun besin değerleri ve kalorisi…

KAÇ KALORİDİR: 100 gram ahududu yaklaşık 52 kcal’dır.

AHUDUDUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ahududunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 85,75 g
Enerji: 52 kcal
Protein: 1.2 g
Toplam lipit (yağ): 0.65 g
Karbonhidrat, fark olarak: 11.94 g
Lif: 6.5 g
Toplam şeker: 4.42 g
Kalsiyum: 25 mg
Demir: 0,69 mg
Magnezyum: 22mg
Fosfor: 29 mg
Potasyum: 151 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.42 mg
C vitamini, toplam askorbik asit : 26.2 mg
Tiamin: 0.03 mg

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Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.6 mg
B-6 Vitamini : 0,06 mg
Folat, DFE: 21 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 2 µg
A Vitamini, İÜ : 33İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 7.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,38g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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