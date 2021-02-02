Acar: “Hepatit tedavi edilmezse ölüm riski yüksektir”

Girne Amerikan Üniversite (GAÜ) Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar, “Hepatit B hastalığı hepatit virüslerinden biri olan; Hepatit B virüsünün yol açtığı bir hastalıktır. Özellikle karaciğer hücrelerine yerleşerek, bu hücrelerine harabiyetine yol açar”dedi.



Hepatit B hastalığının, karaciğer sirozları ve bunu takiben karaciğer kanserlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Acar; bu hastalığın bazen ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.



“Türkiye'de Hepatit B Hastalığına Bağlı Olarak Her Yıl Yaklaşık 20.000 Kişi Hayatını Kaybediyor”



Hepatit B hastalığının bulaşma yöntemleri, belirtileri ve risk grupları hakkında açıklamalarda bulunan Acar; “Hepatit B hastalığı kan, vücut sıvıları ve cinsel yolla bulaşır.Risk grupları; sağlık personelleri, kan ürünleri ile uğraşanlar, korunmasız cinsel ilişki içinde bulunan kişilerdir. Cinsel yolla HIV vürüsüne göre 25 kat daha fazla bulaşma riski vardır. Hastalığın belirtileri ise şiddetli halsizlik, göz akında ve deride sararma, iştahsızlık, bulantı,kusma, kilo kaybı olabilir. Hastalığın ilerlemesi halinde siroz ortaya çıkar ve buna ilişkin belirtiler görülür.



Hepatit B hastalığından korunma yöntemlerinden bahseden Acar; “Hastalıktan korunmanın en iyi yolu aşılanmadır. Hepatit B aşısı bugüne kadar üretilmiş en koruyucu aşılardan biridir. Yeni doğandan itibaren 2.ayda ve 6.ayda 3 kez yapılır. Aşının koruyuculuk süresi 5 yıldır. Daha önce aşılama yapılmamış kişilerde test yapılarak (HBS Ag, HBS Ab) antrikorlar oluşmamış kişilerde mutlaka aşılama işlemi yapılır. Özellikle HBS Ag(antijen) pozitif, HBS Ab (antikor) negatif kişiler taşıyıcıdır ve özellikle cinsel yolla hastalığı kolayca bulaştırabilirler.



Hastalığa yakalanmış kişilerin tedavisi zordur.Kişiler karaciğer harabiyetini hızlandıran; alkol, zararlı kimyasallar, düzensiz yaşam alışkanlıklarından vazgeçmelidir” dedi.