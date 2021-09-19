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ABD’li uzmanlardan beyin hasarlarını tedavi edecek sistem

19 Eylül 2021 Pazar 15:53
ABD’li uzmanlardan beyin hasarlarını tedavi edecek sistem

ABD'de bulunan Brown Üniversitesi, bünyesindeki bilim insanları ve diğer üniversitelerden uzmanların, beyin ve omurilik yaralanmasından zarar görmüş insanların hareket etmelerini ve iletişim kurmalarını sağlayacak bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Brown Üniversitesi, Baylor Üniversitesi, California Üniversitesi ve telekomünikasyon şirketi Qualcomm’dan araştırmacıların yer aldığı ekibin, söz konusu araştırmayı 4 yıldır yürüttüğü ifade edildi.

Brown Üniversitesi’nde yayınlanan makalede, beyin veya omurilik yaralanması olan kişilerin, ileride hareket etmelerine veya iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek bir bilgisayar arayüzü geliştirdikleri duyuruldu. Bu sistemlerin, beyindeki elektrik sinyallerini kaydederek bilgisayarlara veya robotik protezler gibi cihazlara aktardığı, böylelikle bu cihazları çalıştırdığı bildirildi.

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Araştırmacılar, bir gün beyin sinyallerinin benzeri görülmemiş şekilde kaydedilmesinin sağlanabileceğini belirtti. Araştırmanın, beynin nasıl çalıştığına dair yeni perspektifler geliştirebileceği, beyin veya omurilik yaralanması olan insanlar için ise yeni tedavilerin önünü açabileceği vurgulandı.

FONKSİYONLAR GERİ GELEBİLİR

Araştırmayı yürüten ekip, cihazların beyni uyarma ve kayıt yapma yeteneğini de test etti. Araştırmacılar, bu çalışma sayesinde, hastalık veya yaralanma nedeniyle kaybedilen beyin fonksiyonlarının ileride geri getirilebileceğini öngörüyor.

Brown Üniversitesi’nde profesör ve araştırmanın kıdemli yazarı olan Arto Nurmikko, yaptığı açıklamada, “Umudumuz, nihayetinde beyne yeni bilimsel bakış açıları kazandırmak ve yaralanmalardan etkilenen insanlara yardımcı olabilecek yeni tedaviler sağlayan bir sistem geliştirebilmemizdir” dedi.

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